Россияне скопили в карманах около пяти миллиардов рублей мелочью

В карманах россиян может оседать сумма, сопоставимая с двумя третями находящихся в обращении мелких монет.

Россияне скопили порядка пяти миллиардов рублей мелочью. Как рассказали «Известиям» в Центробанке РФ , граждане складируют у себя дома мелкие монеты, не возвращая их в оборот.

«В карманах россиян может оседать сумма, сопоставимая с двумя третями находящихся в обращении мелких монет. Исходя из этого, на руках у населения может находиться мелочь на сумму около 5 млрд рублей», — пишет издание.

Отмечается, что в 2018 году Банк России не чеканил монеты номиналом ниже рубля, при этом в обращении в прошлом году находилось мелочи на общую сумму около 6,6 миллиарда рублей.

По словам экспертов, увеличение количества безналичных платежей снижают потребность в мелочи. Однако в Центробанке рекомендовали провести кредитным организациям работу с клиентами по сдачи ими монет для возвращения их в оборот.