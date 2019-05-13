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Россияне скопили в карманах около пяти миллиардов рублей мелочью 

ТК «Звезда» + ещё 2 1 час назад
Фото: flickr
В карманах россиян может оседать сумма, сопоставимая с двумя третями находящихся в обращении мелких монет.
Россияне скопили порядка пяти миллиардов рублей мелочью. Как рассказали «Известиям» в Центробанке РФ, граждане складируют у себя дома мелкие монеты, не возвращая их в оборот.
«В карманах россиян может оседать сумма, сопоставимая с двумя третями находящихся в обращении мелких монет. Исходя из этого, на руках у населения может находиться мелочь на сумму около 5 млрд рублей», — пишет издание.
Отмечается, что в 2018 году Банк России не чеканил монеты номиналом ниже рубля, при этом в обращении в прошлом году находилось мелочи на общую сумму около 6,6 миллиарда рублей.
По словам экспертов, увеличение количества безналичных платежей снижают потребность в мелочи. Однако в Центробанке рекомендовали провести кредитным организациям работу с клиентами по сдачи ими монет для возвращения их в оборот.
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Комментарии2
Личный счет , Центральный банк России , газета "Известия"
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