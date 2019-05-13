Не прячьте ваши денежки: финансовые пирамиды возвращаются

Ущерб от деятельности финансовых пирамид в 2018 году составил почти 2,5 млрд рублей, подсчитали в Банке России . Это почти в три раза больше показателей 2017 года. Правда, почти половина этих средств была потеряна в результате деятельности «Кэшбери», которая разрослась до огромных масштабов и с треском рухнула. Вкладчики лишились минимум 1 млрд рублей.

В 2016 году потери составили 1,7 млрд рублей. Неравномерной была и динамика количества компаний, оказавшихся финансовыми пирамидами. В 2016-м их было выявлено 180, в 2017 году — 137, а в прошлом — 168, пишут «Известия».

Все это говорит о постоянной адаптации финансовых пирамид к меняющимся реалиям, отмечается в материалах ЦБ. В частности, наблюдается снижение количества «классических» финансовых пирамид при росте количества финансовых пирамид, созданных в форме публичных интернет-проектов, которые часто имеют сайт, зарегистрированный за пределами России, что ограничивает возможность влияния на их деятельность.

В то же время, наблюдается возврат мошенников к офисной работе с клиентами, отмечают представители ЦБ. Если пару лет назад интернет был основным средством коммуникации и рекламы финансовых пирамид, то сейчас злоумышленники понимают, что воздействовать на человека при личном общении проще, и пытаются использовать это в своих гнусных целях.

В ожидании чуда

Активизация финансовых пирамид связана с ухудшением благосостояния населения, полагает директор Банковского института ВШЭ Василий Солодков . Чем труднее финансовое положение людей, тем больше они начинают верить в чудо.

«Я в Испании, когда там кризис случился в 2009−11 годах, видел огромные очереди в 1,5 км за лотерейными билетами. Это все одного поля ягоды», — говорит эксперт.

При этом большинство людей прекрасно понимают, что влезают в пирамиду, но каждый надеется, что кончится не на нем, а на его соседе, отмечают аналитики.

«Я лично знаю людей, которые в «Кэшбери» погорели, и которым я говорил, чтобы они деньги туда не несли. Но они их понесли с полным осознанием, что это пирамида, и что она рухнет, с расчетом на то, что они успеет оттуда выскочить», — рассказал «Ридусу» аналитик «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский.

По его словам, по сравнению с 90-ми ситуация с финансовыми пирамидами, конечно, улучшилась, потому что со времен «МММ» народ стал более грамотным, у всех в близком окружении найдутся люди, потерявшие деньги на таких вещах. Да и усилия ЦБ по борьбе с подобными явлениями не прошли вовсе даром. Регулятор занимается просветительской деятельностью, отслеживает эти вещи, составляет список подозрительных организаций, доводит до людей соответствующую информацию. Но ждать дальнейшего улучшения уже вряд ли стоит.

В последние годы общий тренд остается достаточно стабильным, качественно картинка не меняется, просто в прошлом году накрылась большая организация, считает эксперт. Количество авантюристов всегда остается примерно одинаковым, и они всегда найдут, где проиграть свои деньги. Но при этом у них не хватает финансовой грамотности, чтобы понять, что можно делать рискованные инвестиции и более безопасно. Например, торговать на фондовой бирже с большим плечом. Это тоже риск, но, по крайней мере, у человека будут хоть какие— то разумные доводы и соображения для таких инвестиций, какая-то аналитика.

Где искать альтернативу?

Если государство хочет сократить количество людей, теряющих деньги в финансовых пирамидах, оно должно развивать финансовые услуги, делать более доступными финансовые рынки, считает Голубовский. Но при этом до людей надо доносить мысль о том, что фондовый рынок — не для спекуляций, а для сбережений, которые надо делать с горизонтом инвестиций от 5 лет и дальше, только тогда на этом можно что-то заработать.

«Здесь все-таки упор нужно делать на регулирование и побольше ограничивать мошенников. Потому что людей уже умнее не сделать. Если у человека какие-то лишние деньги завелись, пусть он лучше купить на них ОФЗ — государству больше пользы будет», — рассуждает эксперт.

Солодков, в свою очередь, замечает, что запретить можно все, что угодно, но если людям не на что жить, они все равно будут изыскивать самые разные варианты пополнения своих доходов, сначала в рамках легального поля, а потом и нелегального.

Формально финансовые пирамиды и так запрещены, напоминает эксперт, и есть соответствующий надзор со стороны ЦБ. Но при этом они появляются снова и снова. Закроешь одну лазейку, откроется другая — процесс бесконечный.

Альтернатива, по мнению аналитика, достаточно простая — дать людям возможность хорошо зарабатывать своей головой и своим трудом. Тогда будет и меньше соблазнов влезать в рискованные авантюры. А так каждый ищет свой шанс сорвать куш. И у кого-то даже получается, но для большинства все заканчивается крахом.