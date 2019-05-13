Повседневные расходы россиян в апреле уменьшились на 8% — «Ромир»

Россияне в апреле 2019 года традиционно сократили свои повседневные траты — по сравнению с мартом текущего года они уменьшились на 7,7%, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Общие повседневные расходы россиян в апреле после традиционного мартовского всплеска опять пошли на убыль, похудев сразу на 7,7% относительно первого весеннего месяца. По сравнению с апрелем прошлого года повседневные расходы наших соотечественников выросли на 6,4%, уверенно превзойдя размер накопленной за период инфляции в 5,2%", — говорится в исследовании.

Холдинг указывает, что реальные (очищенные от инфляции) расходы в апреле уступили значению лишь 2015 года, обогнав показатели всех остальных лет наблюдений.

"В целом реальные расходы потребителей в текущем году находятся на одних из самых высоких отметок за годы наблюдений, превосходя значения как минимум предыдущих двух лет", — отмечает "Ромир".

"Апрель — это один из редких месяцев года, в течение которого на потребление россиян не воздействуют какие-либо сторонние факторы как-то праздники или каникулы. Отсюда и стабилизация потребления в виде снижения общих расходов и среднего чека", — сказал президент "Ромира" Андрей Милехин , слова которого приводятся в сообщении. Траты граждан с низкими доходами в апреле уменьшились на 8,7% по сравнению с мартом.

Расходы потребителей со средним уровнем доходов снизились на 7,9%, с высокими доходами — на 6,6%.

"В разрезе года, наоборот, потребителям с низким доходом пришлось существенно увеличить свои расходы — сразу на 9%. Среднедоходники относительно апреля прошлого года потратили на 2,6% больше, тогда как высокодоходники увеличили свои траты за год на 7,6%", — сообщает "Ромир".

Исследование "Ромира" основывается на данных скан-панели домохозяйств холдинга. Она, в свою очередь, базируется на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах страны. Участники исследования сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу данных исследования.