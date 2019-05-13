Россиян ждут изменения в назначении пенсий

Россиянам, живущим за границей или планирующим туда уехать, станет проще получать пенсию на родине, сообщает «Российская газета».

Ныне российским гражданам необходимо подавать заявления о выезде за пределы страны и назначении пенсии исключительно в отделение Пенсионного фонда России по месту жительства.

Вскоре документы можно будет подать в любое отделение ПФР. Новый порядок назначения пенсий, согласно соответствующему постановлению правительства, вступит в силу 14 мая.

Среди прочих он коснется и служащих силовых ведомств — они смогут подавать заявления в любые территориальные подразделения того органа, в котором проходили службу.