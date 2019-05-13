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Россиян ждут изменения в назначении пенсий 

Рамблер 25 минут назад
Фото: ТАСС
Россиянам, живущим за границей или планирующим туда уехать, станет проще получать пенсию на родине, сообщает «Российская газета».
Ныне российским гражданам необходимо подавать заявления о выезде за пределы страны и назначении пенсии исключительно в отделение Пенсионного фонда России по месту жительства.
Вскоре документы можно будет подать в любое отделение ПФР. Новый порядок назначения пенсий, согласно соответствующему постановлению правительства, вступит в силу 14 мая.
Среди прочих он коснется и служащих силовых ведомств — они смогут подавать заявления в любые территориальные подразделения того органа, в котором проходили службу.
В апреле эксперты РАНХиГС представили доклад, согласно которому уровень бедности в России снизится на 1,2-3,3% к 2028 году благодаря повышению пенсионного возраста. Согласно умеренному сценарию, уровень бедности упадет с 13,1% в 2018 году до 11,9%, согласно оптимистичному — до 9,8%.
Комментарии39
Личный счет , Пенсионный фонд РФ , РАНХиГС , "Российская газета"
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