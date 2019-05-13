Упрощается порядок назначения пенсий

Если раньше заявление о выезде за пределы России и назначении пенсии подавалось в конкретное отделение Пенсионного фонда России (к которому человек "приписан" по месту жительства), то теперь это можно будет сделать в любом отделении фонда в стране вне зависимости от того, где человек зарегистрирован.

Касается это и силовиков — они смогут подать такое заявление в любое территориальное подразделение ведомства, в котором служили.

Всего российскую пенсию получают 328 тысяч человек, которые проживают в 128 странах мира.

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