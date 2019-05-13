Москвичам пообещали среднюю зарплату в 135 тысяч рублей

Столичные власти прогнозируют увеличение средней зарплаты в Москве через 5-6 лет до 120-135 тыс. рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные департамента экономической политики и развития города.

В департаменте, согласно прогнозу развития Москвы на 2019-2021 годы, ожидают рост валового регионального продукта (ВРП) и других макроэкономических показателей.

"Средняя зарплата в Москве на горизонте 5-6 лет может составить порядка 120-135 тысяч руб. " — сообщили в департаменте, сославшись на прогнозируемые темпы роста экономики и реальных зарплат.

Там отметили, что за последние несколько лет власти наблюдают рост реальных зарплат в Москве на 5-10% в год. Так, в декабре, по данным департамента, средняя заработная плата составила свыше 80 тыс. рублей.