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Москвичам пообещали среднюю зарплату в 135 тысяч рублей 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Столичные власти прогнозируют увеличение средней зарплаты в Москве через 5-6 лет до 120-135 тыс. рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные департамента экономической политики и развития города.
В департаменте, согласно прогнозу развития Москвы на 2019-2021 годы, ожидают рост валового регионального продукта (ВРП) и других макроэкономических показателей.
"Средняя зарплата в Москве на горизонте 5-6 лет может составить порядка 120-135 тысяч руб. " — сообщили в департаменте, сославшись на прогнозируемые темпы роста экономики и реальных зарплат.
Там отметили, что за последние несколько лет власти наблюдают рост реальных зарплат в Москве на 5-10% в год. Так, в декабре, по данным департамента, средняя заработная плата составила свыше 80 тыс. рублей.
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