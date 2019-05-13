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Монета с изображением Шерлока Холмса появилась в Британии 

Газета.Ru + ещё 4 9 часов назад
Фото: royalmint.com
Изображение литературного персонажа Шерлока Холмса появилось на новой британской монете номиналом в 50 пенсов (примерно 42 руб.). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Королевский монетный двор.
Отмечается, что монета была выпущена в Великобритании по случаю 160-летия со дня рождения писателя Артура Конан Дойла (1859-1930), который написал серию литературных произведений о сыщике Шерлоке Холмсе.
Помимо изображения персонажа на монету также нанесен мелкий текст с названиями произведений. Он настолько мал, что для его прочтения придется воспользоваться лупой, с которой не расставался Холмс.
Ранее сообщалось, что Netflix снимет сериал по книге о Шерлоке Холмсе.
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