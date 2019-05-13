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Снимки первых Apple Card обнародовали в Сети 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Корпорация Apple начала выдавать сотрудникам свои первые банковские карты, снимки которых просочились в Сеть. Об этом сообщило ИА Nation News.
По данным информагентства, в «яблочную» карту встроена метка NFC. Именно благодаря ей возможна активация. Для того, чтобы привязать физическую карту к виртуальной, нужно открыть на смартфоне приложение Wallet и поднести устройство к специальной метке NFC.
Уточняется, что анонс Apple Card состоялся на пресс-конференции в марте. Она создана совместно с платежной системой Mastercard и банком Goldman Sachs.
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