Снимки первых Apple Card обнародовали в Сети

Корпорация Apple начала выдавать сотрудникам свои первые банковские карты, снимки которых просочились в Сеть. Об этом сообщило ИА Nation News.

По данным информагентства, в «яблочную» карту встроена метка NFC. Именно благодаря ей возможна активация. Для того, чтобы привязать физическую карту к виртуальной, нужно открыть на смартфоне приложение Wallet и поднести устройство к специальной метке NFC.

Уточняется, что анонс Apple Card состоялся на пресс-конференции в марте. Она создана совместно с платежной системой Mastercard и банком Goldman Sachs.