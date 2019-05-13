Проживающим за рубежом россиянам упростили оформление пенсии

До этого момента заявление о выезде за пределы России и назначении пенсии подавалось в отделение Пенсионного фонда России по месту жительства человека. Сейчас это можно сделать в любом отделении фонда вне зависимости от адреса регистрации человека. То же самое касается и силовиков — они смогут подать аналогичное заявление в любое территориальное подразделение ведомства, в котором служили.

Также постановление закладывает принцип экстерриториальности для подтверждения факта нахождения человека в живых.

Россияне за рубежом получают не только страховые пенсии, но и по государственному обеспечению

Как уточняют в Пенсионном фонде России, россияне, уехавшие жить за рубеж, получают не только страховые пенсии, но и пенсии по государственному пенсионному обеспечению (кроме социальных), связанные с трудовой деятельностью (ядерщикам, летчикам, шахтерам, за особые заслуги). Если российские ветераны Великой Отечественной войны живут за границей, они также получают положенные им дополнительные ежемесячные выплаты.

Всего российскую пенсию получают порядка 330 тысяч человек, проживающих в 128 странах мира.

В отличие от пенсионеров, проживающих на родине, те, кто уехал за рубеж, имеют право получать пенсию не на карту "МИР" — законодательство это позволяет. Им ее могут перечислять на карты VISA и MasterCard.

Им, так же как и всем остальным пенсионерам, не индексируют пенсии в случае, если они продолжают трудовую деятельность. После ее прекращения они должны предоставить в ПФР документ, который подтвердит факт увольнения. И тогда их пенсия будет проиндексирована.

Пенсионерам, живущим в России, не нужно предоставлять в Пенсионный фонд России такие документы, у них корректировка пенсии происходит автоматически на основании сведений индивидуального учета, то есть без непосредственного участия самого пенсионера.

330 тысяч человек, проживающих в 128 странах мира, получают сегодня российскую пенсию

Кстати, человек, получающий пенсию в России, имеет возможность заработать ее и за рубежом. Например, достигнув здесь пенсионного возраста и заработав пенсионные права, он может эмигрировать в другую страну, где пенсионный возраст наступает, скажем, на 10 лет позже, и таким образом заработать новые пенсионные права и там.

Как пояснили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, в этом случае все зависит от того, есть ли соглашение между Россией и страной, куда уехал жить человек. Если соглашения нет, человек может рассчитывать на получение пенсий со стороны обоих государств. Если соглашение есть, то будет так, как в нем написано. Например, человек будет получать одну пенсию, которую будут софинансировать две страны — в зависимости от заработанных им в этих странах пенсионных прав.