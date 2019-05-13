Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.41
$
65.62
73.46
73.60
Прогноз
13.05 – 20.05
$
65.84
73.52
Индексы и котировки Brent
70.02
–0.23 Золото
1299.40
–0.00 РТС
1207.57
–0.16
Динамика валют
EUR / USD
13.05
1.1231
+0.0045
29.04
1.1186
09.05
29.04
17.04

Проживающим за рубежом россиянам упростили оформление пенсии 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
До этого момента заявление о выезде за пределы России и назначении пенсии подавалось в отделение Пенсионного фонда России по месту жительства человека. Сейчас это можно сделать в любом отделении фонда вне зависимости от адреса регистрации человека. То же самое касается и силовиков — они смогут подать аналогичное заявление в любое территориальное подразделение ведомства, в котором служили.
Также постановление закладывает принцип экстерриториальности для подтверждения факта нахождения человека в живых.
Россияне за рубежом получают не только страховые пенсии, но и по государственному обеспечению
Как уточняют в Пенсионном фонде России, россияне, уехавшие жить за рубеж, получают не только страховые пенсии, но и пенсии по государственному пенсионному обеспечению (кроме социальных), связанные с трудовой деятельностью (ядерщикам, летчикам, шахтерам, за особые заслуги). Если российские ветераны Великой Отечественной войны живут за границей, они также получают положенные им дополнительные ежемесячные выплаты.
Всего российскую пенсию получают порядка 330 тысяч человек, проживающих в 128 странах мира.
В отличие от пенсионеров, проживающих на родине, те, кто уехал за рубеж, имеют право получать пенсию не на карту "МИР" — законодательство это позволяет. Им ее могут перечислять на карты VISA и MasterCard.
Им, так же как и всем остальным пенсионерам, не индексируют пенсии в случае, если они продолжают трудовую деятельность. После ее прекращения они должны предоставить в ПФР документ, который подтвердит факт увольнения. И тогда их пенсия будет проиндексирована.
Пенсионерам, живущим в России, не нужно предоставлять в Пенсионный фонд России такие документы, у них корректировка пенсии происходит автоматически на основании сведений индивидуального учета, то есть без непосредственного участия самого пенсионера.
330 тысяч человек, проживающих в 128 странах мира, получают сегодня российскую пенсию
Кстати, человек, получающий пенсию в России, имеет возможность заработать ее и за рубежом. Например, достигнув здесь пенсионного возраста и заработав пенсионные права, он может эмигрировать в другую страну, где пенсионный возраст наступает, скажем, на 10 лет позже, и таким образом заработать новые пенсионные права и там.
Как пояснили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, в этом случае все зависит от того, есть ли соглашение между Россией и страной, куда уехал жить человек. Если соглашения нет, человек может рассчитывать на получение пенсий со стороны обоих государств. Если соглашение есть, то будет так, как в нем написано. Например, человек будет получать одну пенсию, которую будут софинансировать две страны — в зависимости от заработанных им в этих странах пенсионных прав.
Российская Газета: последние новости
С 1 октября будут увеличены оклады судей Упрощается порядок назначения пенсий Изменены правила получения детских пособий
Комментарии1
Личный счет , Visa , Пенсионный фонд РФ , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подходы к Крымскому мосту подорожают почти на 3,5 млрд рублей
Нацбанк Украины проиграл апелляцию по иску Коломойского
Шерлок Холмс попал на деньги
Российским судьям увеличат оклады1
В сети появились фото первых Apple Card
Видео
Рубль пошел вниз
Рынки
Киев — Москва: почему украинцы не едут в Россию
Экономика Статьи
Тревожный сигнал: Что ждет доллар и евро
Рынки
Рубль принесут в жертву: Трамп ударил по Китаю
Экономика Статьи
Падение неизбежно: что прикончит рубль
Экономика Рынки
Трамп обрушил китайские биржи
Рынки
Дали обещание: россиян не выпустят из страны
Личный счет
Грязная российская нефть вызвала «тревожные вопросы»
Экономика Статьи
Внимание — розыск: в деле «грязной» нефти новый поворот
Экономика
Дальневосточный гектар: почему он не нужен и даром
Недвижимость Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение