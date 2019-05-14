Россияне начали получать доплаты к пенсиям

Пенсионеры, которым назначены минимальные пенсии, начали получать доплаты, установленные изменениями в федеральный закон "О государственной социальной помощи" и федеральный закон "О прожиточном минимуме в Российской Федерации".

После того, как президент России Владимир Путин обратил внимание на некорректный подсчет ежегодной индексации минимальных пенсий, были инициированы поправки в законы и изменены правила подсчета социальной доплаты к пенсии до прожиточного минимума пенсионера в субъекте.

Пенсионном фонде России "РГ" напомнили, что по новым правилам доходы пенсионера, которые включают в себя пенсии, соцвыплаты и некоторые другие меры господдержки, сначала доводятся социальной доплатой до прожиточного минимума, установленного в регионе, а затем повышаются на суммы проведенных индексаций. Таким образом, прибавка в результате индексации устанавливается сверх прожиточного минимума пенсионера и не уменьшает доплату к пенсии, как было ранее.

С мая начались выплаты прибавок. Если речь идет о страховых пенсиях по старости, то люди получают в мае перерасчет сразу за пять месяцев, начиная с января. Ведь страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,05 процента в январе. В феврале на 4,3 процента проиндексированы ежемесячные социальные денежные выплаты. А социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению были проиндексированы на два процента в апреле.

В среднем страховые минимальные пенсии в результате индексации по новым правилам увеличились на 500-800 рублей. То есть пенсионеры в мае получают на 2,5-4 тысячи больше обычного.

Перерасчет пенсий проходит без заявлений, поэтому пенсионерам не нужно обращаться в Пенсионный фонд России или органы социальной защиты. В общей сложности прибавку к пенсиям и соцвыплатам получат около семи миллионов россиян.