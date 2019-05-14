Американцы назвали минимальный размер богатства

Американцы считают богатым человека, обладающего состоянием в размере минимум 2,3 миллиона долларов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на ежегодный «Обзор благосостояния» Чарльза Шваба

Как отмечается, это «более чем в 20 раз превышает средний годовой доход американских домохозяйств». При этом жители США стали более умеренными в запросах. Средняя сумма, с которой человек считается богатым, в двух предыдущих опросах равнялась 2,4 миллиона долларов.

В опросе приняли участие тысяча американцев в возрасте от 21 до 75 лет. Планка колеблется в зависимости от возраста опрошенных. Среди бэби-бумеров (от 55 до 73 лет) она равна 2,6 миллиона долларов, что на 35 процентов выше ожиданий миллениалов (от 22 до 37 лет).

Средняя сумма для достижения просто финансового комфорта составляет 1,1 миллиона долларов, но для поколения Z (до 22 лет) она ниже 1 миллиона долларов (909,6 тысячи долларов).

Более 50 процентов респондентов сказали, что, если они получат непредвиденный доход в размере миллиона долларов, они потратят его на покупку недвижимости. Это вариант наиболее популярен особенно среди миллениалов.

Более трех четвертей американцев в возрасте от 22 до 37 лет сказали, что для них богатство — это не конкретная сумма, а качество жизни. 60 процентов из них рассчитывают разбогатеть в течение десяти лет. Для этого они, в частности, планируют игнорировать сообщения друзей в социальных сетях.

Это объяснилось тем, что длительное время, проведенное в соцсетях, мешает им эффективно планировать бюджет и строить карьеру. 59 процентов опрошенных американцев признались, что пока живут от зарплаты до зарплаты.

8 мая сообщалось, что во всем мире состоятельные люди держат значительную долю сбережений в наличных. На первом месте инвесторы Азии и Латинской Америки. В первом случае это связано с опасениями из-за новой торговой войны США и Китая, а во втором — с инфляцией. В США на наличные приходится 23 процента запасов, американцы объясняют это политикой своей страны.