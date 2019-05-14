Россиянам разрешат не платить налог со списанных кредитов

Министерство финансов России по поручению президента подготовило законопроект об отмене подоходного налога со списанных кредитов. Если документ будет принят, то россиянам, которым простили безнадежную задолженность, не придется платить 13% от ее суммы.

Согласно законопроекту, граждан будут освобождать от налога, если должник обанкротился, истек срок исковой давности или долг, перешедший наследнику от умершего должника, простили, пишет РБК. Кроме того, налог не надо будет платить в случае предоставления отступного в виде залога по договору. А также в случае списания части долга, если сумма списания не превышает 0,5% капитала кредитора за последний финансовый год.