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Россиянам разрешат не платить налог со списанных кредитов 

Ura.Ru 14 мая 2019
Министерство финансов России по поручению президента подготовило законопроект об отмене подоходного налога со списанных кредитов. Если документ будет принят, то россиянам, которым простили безнадежную задолженность, не придется платить 13% от ее суммы.
Согласно законопроекту, граждан будут освобождать от налога, если должник обанкротился, истек срок исковой давности или долг, перешедший наследнику от умершего должника, простили, пишет РБК. Кроме того, налог не надо будет платить в случае предоставления отступного в виде залога по договору. А также в случае списания части долга, если сумма списания не превышает 0,5% капитала кредитора за последний финансовый год.
В России с 2016 года списанные долги считались доходом и подлежали налогообложению как экономическая выгода. С них должники платили 13% государству. Однако уже в 2017 году президент России Владимир Путин предложил отказаться от этой нормы. Законопроект Минфина призван закрепить это положение на постоянной основе.
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Комментарии38
Личный счет , Видео , Владимир Путин , Минфин
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