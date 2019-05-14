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Фрилансеры в РФ стали зарабатывать больше 

News.ru 14 мая 2019
Фото: РИА Новости
Фрилансеры в России стали больше зарабатывать. Об этом свидетельствуют данные «Авито Работа».
Как следует из обзора портала, подготовленного ко Дню фрилансера (14 мая), востребованность таких сотрудников увеличилась на 17,2% за год, а их зарплата стала больше на 12,1%, составив 38800 рублей в месяц и превысив среднюю зарплату по стране.
Востребованность фрилансеров наиболее высока в сфере маркетинговых коммуникаций, на которые приходится порядка 25% всех вакансий, а также в области интернет-технологий.
В то же время соискатели проявляют интерес к работе, не требующей опыта. Наиболее популярны поиски вакансий в сфере маркетинга.
По данным портала, фрилансеры могут рассчитывать на средний размер заработной платы в сфере маркетинга, рекламы и PR на уровне 70900 рублей, в области управления персоналом — на 54100 рублей.
За год наиболее популярной стал поиск вакансий, не требующих опыта.
Принявшие участие в опросе ОНФ россияне считают, что эффективность работы служб занятости необходимо повысить. Обычно люди обращаются туда за пособием по безработице, а не с целью трудоустройства, писал News.ru.
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