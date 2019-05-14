Эксперт рассказал о перспективах курса рубля этим летом

Шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв в беседе с «Российской газетой» рассказал о перспективах курса рубля этим летом.

«Даже если фондового бума и не произойдёт, то как минимум российскую валюту в этом году ждёт тихое и тёплое лето — своего рода финансовый отпуск», — заявил он.

По его словам, рубль будет относительно спокоен и в меру крепок.

Пушкарёв также выразил мнение, что на ближайшую неделю-две российская валюта будет придерживаться русла с берегами от 64 до 66 рублей за доллар.

Ранее директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко рассказал о перспективах курса рубля во второй половине мая.