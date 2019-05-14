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Эксперт рассказал о перспективах курса рубля этим летом 

RT на русском 14 мая 2019
Шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв в беседе с «Российской газетой» рассказал о перспективах курса рубля этим летом.
«Даже если фондового бума и не произойдёт, то как минимум российскую валюту в этом году ждёт тихое и тёплое лето — своего рода финансовый отпуск», — заявил он.
По его словам, рубль будет относительно спокоен и в меру крепок.
Пушкарёв также выразил мнение, что на ближайшую неделю-две российская валюта будет придерживаться русла с берегами от 64 до 66 рублей за доллар.
Ранее директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко рассказал о перспективах курса рубля во второй половине мая.
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