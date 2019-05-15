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Лотереи станут беспроигрышными для государства 

News.ru + ещё 2 18 часов назад
Фото: РИА Новости
Принятый в первом чтении Госдумой правительственный законопроект позволит блокировать сайты запрещенных в России интернет-казино и нелегальных зарубежных лотерей, а также переводы туда денег из России.
Для этого Федеральная Налоговая служба будет собирать адреса таких сайтов в интернете и номера связанных с этими сайтами банковских счетов для перечисления ставок, и передавать их Роскомнадзору и правоохранительным органам. Механизм такой работы ФНС прописан в проекте закона: налоговая служба будет проводить контрольные сделки и закупки, то есть под видом обычных клиентов участвовать в виртуальных казино и тому подобных «лохотронах» для выявления незаконных лотерей, делать ставки и собирать тем самым адреса сайтов и номера банковских счетов.
Уже в недалеком будущем сотрудники налоговых служб смогут совершенно законно, в рабочее время «развлекаться» игрой во всевозможные электронные казино, розыгрыши и прочие «лохотроны» или покупать билеты нелегальных лотерей. Причем за государственный счет — на это новыми правительственными поправками в закон о лотереях будет выделено 533,25 тыс. рублей в год. Эти деньги, как говорится в финансово-экономическом основании законопроекта, пойдут на пополнение «виртуального» счета онлайн казино или онлайн лотерей. Разумеется, только для того, чтобы найти адреса лотерей на территории России и интернете, получить их лотерейные билеты или платежные реквизиты, выявить организаторов, каналы поступления денег. Правда, «по-крупному» сотрудникам налоговой поиграть не получится — им редко, когда будет разрешено потратить более 100 рублей на 1 ставку. «Работа мечты» не могла пройти незамеченной для депутатов Госдумы. Так, член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный (Единая Россия) поинтересовался, насколько обоснованным будет привлечение госслужащих для такой работы. Замминистра финансов Алексей Моисеев ответил парламентарию, что налоговики обязаны контролировать ситуацию вокруг лотерей.
ФНС — это орган надзора, в сфере лотерей уже давно существует специальное подразделение из 3 человек. ФНС не предполагает, что потребуется найм в это подразделение дополнительного персонала, — заявил он.
Для налоговиков этот законопроект стал по-настоящему «долгожданным». Прошло почти 5 лет с момента, когда в августе 2015 было опубликовано поручение Президента Владимира Путина по вопросам усиления ответственности за незаконную организацию и проведение лотерей и азартных игр. Принятые в ноябре 2017 года поправки в Федеральный закон «О лотереях» и о государственном регулировании азартных игр, увы, так и не дали налоговикам достаточно механизмов выявлять незаконные лотереи, в результате чего бюджет не получал гигантские средства. Официальный представитель Правительства Российской Федерации, заместитель Министра финансов Российской Федерации Алексей Моисеев заявил, что перед сотрудниками ФНС будет стоять две задачи: находить адреса в интернете, где расположены сайты онлайн-казино и лотерей, и передавать Роскомнадзору для того, чтобы включить их как «сетевых нарушителей» в действующий с 2012 года единый реестр доменных имен, содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено. И вторая, гораздо более важная задача: выявлять номера счетов, на которые предлагается переводить ставки и передавать банкам для последующей блокировки и запрета переводить туда деньги.
ФНС сейчас формирует перечень таких сайтов и их счетов только на основании полученных жалоб граждан и членов их семей, которые проиграли крупные суммы в таких зарубежных интернет-казино. В случае поддержки Госдумой законопроекта ФНС сможет самостоятельно выявлять такие сайты и их счета. Будет запрещено проводить средства заграничным банкам в пользу компаний-владельцев сайтов с незаконными в России лотереями, — заявил замминистра финансов.
Между тем, представители Минфина не ожидают поступлений в бюджет страны в результате принятия законопроекта.
На бюджет закон влияние не окажет, так как основная цель законопроекта — защитить семьи игрозависимых людей, — уверен Алексей Моисеев.
Сами представители лотерейного бизнеса поддерживают введение новых поправок. С июля 2014 года в России официально проводятся только государственные лотереи, те самые, билеты которых продаются в крупнейших торговых сетях, на почте, ну и конечно, на официальных интернет-порталах соответствующих лотерей — с указанием, что это государственные лотереи, проводимые по Федеральному закону138-ФЗ, и что организаторами государственных лотерей являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ. Все липовые лотереи налогов не платят, клиентов зачастую обманывают и тем самым подрывают доверие и к государственным структурам.
Легальные лотерейщики принимаемым поправкам только рады. В пресс-службе государственного «Столото» News.ru оценили положительно обсуждаемые поправки в лотерейное законодательство.
Наша организация всячески поддерживает любые законодательные инициативы, направленные на развитие лотерейной культуры в стране и борьбу с нелегальными лотереями, — заявили представители легальной лотереи.
Авторы законопроекта говорят, что после уменьшения конкуренции со стороны нелегальных лотерей и прочих «лохотронов», многие, кто раньше называл лотереи «безвыигрышными» изменят свою точку зрения. Ну и для тех, кто не любит азартные игры — а лотереи, кто бы что ни говорил, это азартная игра, где нет никаких гарантий выигрыша — утешением может послужить, что доходы от официальных лотерей идут в бюджет страны.
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Личный счет , Анатолий Выборный , Владимир Путин , Алексей Моисеев , Федеральная налоговая служба , Минспорта , Роскомнадзор , Единая Россия , Госдума , Правительство РФ , МВД , Минфин
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