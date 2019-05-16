Эксперты рассказали о среднем размере автокредита в России за март

Средний размер автокредитов, выданных российскими банками за март 2019 года, уменьшился на 7,9%, до 729,2 тыс. рублей. Об этом сообщает Newinform со ссылкой на исследование Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Среди регионов лидирует Москва, где средний размер автокредита оценивается в 1,067 млн рублей.

Далее следуют Московская область (931,7 тыс. рублей) и Санкт-Петербург (908,7 тыс.).

Наибольшее число кредитов на машину выдано в Москве (6,5 тыс.), Петербурге (4,9 тыс.) и Подмосковье (4,8 тыс.).

Ранее Nation News сообщало, что продажи подержанных люксовых автомобилей в России показали рост на 6,5% в I квартале 2019 года.