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Эксперты рассказали о среднем размере автокредита в России за март 

RT на русском + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Средний размер автокредитов, выданных российскими банками за март 2019 года, уменьшился на 7,9%, до 729,2 тыс. рублей. Об этом сообщает Newinform со ссылкой на исследование Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Среди регионов лидирует Москва, где средний размер автокредита оценивается в 1,067 млн рублей.
Далее следуют Московская область (931,7 тыс. рублей) и Санкт-Петербург (908,7 тыс.).
Наибольшее число кредитов на машину выдано в Москве (6,5 тыс.), Петербурге (4,9 тыс.) и Подмосковье (4,8 тыс.).
Ранее Nation News сообщало, что продажи подержанных люксовых автомобилей в России показали рост на 6,5% в I квартале 2019 года.
RT на русском: последние новости
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