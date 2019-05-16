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Назван необходимый для «нормальной жизни» доход семьи 

Lenta.ru + ещё 6 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Российской семье из трех человек необходимо не менее 78 тысяч рублей в месяц для нормального уровня жизни. Об этом стало известно из исследования «Ромир», передает РИА Новости.
Четверть опрошенных посчитали, что для нормальный жизни им необходимо от 40 до 60 тысяч рублей в семейном бюджете ежемесячно. Более половины россиян назвали суммы от 60 до 120 тысяч рублей для приемлемого уровня жизни. 11 процентов респондентов претендует на уровень дохода семьи от 120 тысяч рублей в месяц.
Отмечается, что ежемесячный доход, который необходим россиянам для нормальной жизни, оказался на 2,1 тысячу рублей больше (три процента), чем в 2018 году.
«Последние же пару лет мы наблюдаем, что планирование семейного бюджета становится все более реалистичным среди наших сограждан», — подытожил президент «Ромира» Андрей Милехин.
В апреле россияне назвали необходимую для «достойной жизни» зарплату. По мнению опрошенных, размер достойной заработной платы в России начинается от 50 тысяч рублей. О достойном уровне своего дохода заявили 24 процента опрошенных.
В набор благ, которые определяют качество жизни, вошли дом или квартира, автомобиль, доступ к хорошему лечению и обучению, качественное питание, занятия спортом или хобби, посещение культурных мест, а также возможность путешествовать.
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Личный счет , Андрей Милехин , РИА Новости
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