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Дайте пожить нормально: сколько денег нужно россиянам 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Россияне ответили на вопрос — сколько денег нужно семье из трех человек для «нормальной жизни». Оказалось, что аппетиты вернулись к уровням 2014 года и большинству нужно от 60-120 тыс. рублей в месяц. Эксперты отмечают, что россияне теперь «более реалистичнее» оценивают свой бюджет.
Средней российской семье из трех человек для нормальной жизни нужно 78 тысяч рублей в месяц, подсчитала исследовательская компания «Ромир».
В ходе проведенного опроса выяснилось, что около 51% опрошенных семей нужно от 60-120 тысяч рублей в месяц, чтобы жить «нормально». Четверти участников опроса достаточно дохода на семью от 45 до 60 тысяч рублей в месяц. Еще 11% опрошенных нуждаются в сумме, превышающей 120 тысяч рублей.
10% семей готовы жить на 30-45 тысяч рублей, 2% считают, что нормально можно жить 20-30 тысяч рублей в месяц. И еще 1% опрошенных сможет обеспечивать семью с доходом менее 20 тыс., отмечает РИА «Новости» со ссылкой на исследование.
Эксперты пришли к выводу, что запрос средней российской семьи за год вырос на 2,1 тыс. рублей, или на 3%.
Всего было опрошено 1,5 тысячи граждан России во всех федеральных округах. Поскольку опрос проводился в как в городах, так и селах, нужно учитывать, что участники исследования отвечали, сколько денег нужно семье из трех человек в их населенном пункте.
С географической точки зрения самые высокие запросы у жителей Северо-Запада, которым для «нормальной» жизни требуется 93,5 тысячи рублей в месяц. В Центральном округе эта сумма составляет 82,9 тысячи рублей.
Глава холдинга «Ромир» Андрей Милехин, считает, что граждане все «более реалистично» подходят к планированию семейного бюджета.
Как выяснилось, запросы россиян приблизились к показателям 2014 года — тогда для «нормальной» жизни семье в среднем требовалось 78,5 тысячи рублей в месяц.
«За эти годы наши соотечественники то затягивали пояса и укрощали свои материальные аппетиты, то, устав от кризиса и постоянной экономии, мечтали о резком увеличении доходов. Последние же пару лет мы наблюдаем, что планирование семейного бюджета становится все более реалистичным среди наших сограждан», — сказал Милехин.
Похожие опросы социалоги проводят регулярно. Так в ходе недавнего исследования Финансового университета при правительстве России выяснилось, сколько россиянам нужно зарабатывать в месяц, чтобы жить «достойной жизнью». Самые высокие требования — у жителей столицы, выяснили специалисты. В среднем по России людям нужно 66 тыс. рублей в месяц, тогда как жителям Москвы — не менее 100 тыс., а Санкт-Петербурга — 91 тыс.
Наиболее скромные представления о приличной зарплате у жителей Читы — им достаточно 50 тыс. руб. в месяц для достойной жизни.
Согласно данным исследования, 24% респондентов, проживающих в крупных и средних городах, заявили, что уже добились достойного уровня дохода. При этом половина опрошенных (48%) уверены, что никогда не достигнут достойного уровня зарплат.
В апреле наиболее емкое исследование представил Росстат. Ведомство опросило 60 тысяч семей по всей России и выяснило, что для «сведения концов с концами» семье в России требуется минимальный доход в 58,5 тыс. руб. Минимальный доход, необходимый многодетной семье (трое детей и более), определен на уровне 82 тыс. руб. в месяц.
В среднем доходы на душу населения в 2018 году, по оценке Росстата, составили 32,6 тыс. рублей.
Кроме того, ведомство выяснило, что почти 80% российских семей испытывают затруднения с тем, чтобы приобрести необходимый минимум товаров и уложиться в сумму семейного дохода. 14,6% семей сталкиваются с «большими затруднениями».
Оказалось, что у 35,4% семей в России нет финансовой возможности приобрести каждому члену семьи две пары подходящей по сезону обуви (по одной на каждый сезон). Среди многодетных семей таких 40%.
Исследования показывают, что россияне все больше экономят. Более половины россиян в 2018 году сократили свои расходы на одежду и развлечения, отмечалось в исследовании компании Nielsen о динамике рынка товаров повседневного спроса.
Прибавки к зарплате россияне не ждут. Согласно опросу аналитического центра НАФИ, более половины россиян не исключают задержки (56%) или снижения (58%) заработной платы у себя или у членов своей семьи в ближайшие два-три месяца, при этом 8% опрошенных уже столкнулись с реальной задержкой выплат, а 6% — со снижением оклада.
По итогам 2018 года 18,9 млн человек жили за чертой бедности — 12,9% от всего населения. Борьба с бедностью — одна из задач, поставленных президентом. Владимир Путин ранее поставил цель снизить к 2024 году в два раза уровень бедности в стране. То есть к 2024 году уровень бедности должен составить 6%.
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Комментарии2
Личный счет , Статьи , Андрей Милехин , Владимир Путин , Росстат , Финансовый университет , РИА Новости
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