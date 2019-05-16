Экономист призвал порадоваться за россиян, у которых нет сбережений

Отсутствие сбережений у россиян может являться даже позитивным показателем. Такое мнение «URA.RU» высказал профессор РАНХиГС , экономист Александр Дерюгин . По его словам, эту проблему следует изучать в динамике.

В четверг лаборатория «Левада-Центра» Levada Lab обнародовала результаты исследования, согласно которым две трети российских семей не могут откладывать деньги и потому остались без сбережений. Социологи выяснили, что сегодня накапливать деньги могут только семьи из больших городов с крупным доходом. Размер накоплений в среднем составляет 140-219 тысяч рублей. 50% семей скопили не более 56,5 тысячи рублей. При этом среди 20% домохозяйств с доходом до 20 тысяч рублей средний размер скопленных денег не превышает 55 тысяч рублей.

«Говорить о том, что раз у людей нет сбережений, значит, они умирают с голода — неправильно. Люди вообще склонны драматизировать ситуацию. Надо разбираться, что мешает им откладывать деньги. Может быть, они сидят в кредитах за квартиры и машины. Но тогда за них можно только порадоваться», — пояснил Дерюгин.

Он также отметил, что все зависит от того, как россиянам был сформулирован вопрос:

«К примеру, если человека спросить, стал ли он за последний год жить хуже, он с большой долей вероятности скажет — да, стал».

Эксперт пояснил, что в США граждане сильно закредитованы, многие тоже не обладают сбережениями, но «от этого они живут не хуже». По мнению экономиста, следует оценивать весь комплекс причин. В то же время Дерюгин признал, что в последние годы реальные зарплаты и реальные доходы населения не растут.