Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.50
$
64.70
72.25
72.50
Прогноз
13.05 – 20.05
$
65.84
73.52
Индексы и котировки Brent
72.67
–0.15 Золото
1290.50
–0.26 РТС
1262.51
+0.06
Динамика валют
EUR / USD
16.05
1.1190
–0.0007
01.05
1.1196
13.05
02.05
21.04

Экономист призвал порадоваться за россиян, у которых нет сбережений 

Ura.Ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Отсутствие сбережений у россиян может являться даже позитивным показателем. Такое мнение «URA.RU» высказал профессор РАНХиГС, экономист Александр Дерюгин. По его словам, эту проблему следует изучать в динамике.
В четверг лаборатория «Левада-Центра» Levada Lab обнародовала результаты исследования, согласно которым две трети российских семей не могут откладывать деньги и потому остались без сбережений. Социологи выяснили, что сегодня накапливать деньги могут только семьи из больших городов с крупным доходом. Размер накоплений в среднем составляет 140-219 тысяч рублей. 50% семей скопили не более 56,5 тысячи рублей. При этом среди 20% домохозяйств с доходом до 20 тысяч рублей средний размер скопленных денег не превышает 55 тысяч рублей.
«Говорить о том, что раз у людей нет сбережений, значит, они умирают с голода — неправильно. Люди вообще склонны драматизировать ситуацию. Надо разбираться, что мешает им откладывать деньги. Может быть, они сидят в кредитах за квартиры и машины. Но тогда за них можно только порадоваться», — пояснил Дерюгин.
Он также отметил, что все зависит от того, как россиянам был сформулирован вопрос:
«К примеру, если человека спросить, стал ли он за последний год жить хуже, он с большой долей вероятности скажет — да, стал».
Эксперт пояснил, что в США граждане сильно закредитованы, многие тоже не обладают сбережениями, но «от этого они живут не хуже». По мнению экономиста, следует оценивать весь комплекс причин. В то же время Дерюгин признал, что в последние годы реальные зарплаты и реальные доходы населения не растут.
Ura.Ru: последние новости
Большинство российских семей осталось без сбережений Жители Урала заявили, что не могут получить пенсию на почте, пока земляки не оплатили коммуналку Россиянам разрешат не платить налог со списанных кредитов
Комментарии
Личный счет , Александр Дерюгин , Левада-центр , РАНХиГС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФАС выяснит, почему капуста подорожала на 225%
Глава МВФ оценила торговые войны между США и Китаем
Международные резервы России выросли на $2,9 млрд
Путин призвал изменить строительные нормы
Россиян призвали умерить аппетиты1
Видео
«Мы останемся»: Австрия дала ответ Путину
Экономика
США нашли способ перекрыть «Северный поток-2»
Экономика Статьи
Москвичи паникуют из-за новых квартирных афер
Недвижимость
Удар по «Севпотоку»: США придумали новые санкции
Экономика Статьи
Испорченная «Дружба»: укравший нефть признал вину
Экономика Статьи
Россияне остались без сбережений
Личный счет
Россиян ждут изменения в платежах ЖКХ
Личный счет
«Директива не мешает»: Меркель променяла Украину на газ
Экономика Статьи
Кремль отреагировал на новые санкции Украины
Экономика
Рубль пошел вниз
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение