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Герои и бедняки: кому положены льготы на ЖКХ 

Рамблер + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Многодетные семьи, учителя, ветераны, ликвидаторы, инвалиды, военные и их вдовы, Герои и бедняки могут сэкономить на ЖКХ. Об этом «Российской газете» рассказал адвокат Олег Сухов.
По меньшей мере 30-процентная компенсация затрат на услуги жилищно-коммунального хозяйства полагается многодетным семьям. Об этом гласит 431-й указ президента от 5 мая 1992 года.
В 963-м постановлении правительства от 26 октября 2013-го сказано, что учителя, работники образования, медики и фармацевты могут получить 1,2 тысячи рублей на оплату тепла, света и жилья, если живут в селах и рабочих поселках.
Ветеранам (боевых действий, труда и так далее) ликвидаторам аварии в Чернобыле и пострадавшим при радиационных катастрофах положено возмещение половины от их доли платежей, а инвалидам и семьям с детьми-инвалидами — 50% затрат на оплату помещений и услуг ЖКХ и до 50% взноса на капремонт.
Военнослужащие и члены семей тех из них, кто погиб, получают компенсационные выплаты — от 30% и 60% от расходов соответственно.
Не платить за услуги ЖКХ вообще могут Герои — России и Советского Союза, труда РФ и социалистического труда, — а также полные кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы и живущие с ними члены их семей.
Наконец, субсидии на оплату ЖКХ положены тем, чьи расходы на них превышают 22% семейного дохода.
Комментарии5
Личный счет , Олег Сухов , "Российская газета"
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