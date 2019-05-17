С помощью каких законов россияне смогут сэкономить на ЖКХ

Самый простой способ уменьшить оплату за коммунальные услуги — оформить соответствующие льготы. Но, к сожалению, нет единого закона, где бы перечислялись все категории граждан, имеющие право на субсидии или компенсации при оплате коммунальных услуг. Эта информация разбросана по разным законам. Специально для "Российской газеты" ее собрал адвокат Олег Сухов

Многодетные семьи: минус 30 процентов

Затраты многодетных семей на оплату ЖКХ компенсируются по Указу Президента РФ № 431 от 05.05.1992 года. Этот документ предусматривает скидку по оплате коммунальных услуг в размере не ниже чем в 30 процентов. Но местные власти могут установить для них и более весомые преференции.

Учителям и донорам — скидка

Учителя и работники образования, проживающие в селе и в рабочих поселках, получают 1200 рублей на отопление, освещение и оплату жилья.

Это говорится в Постановлении Правительства Российской Федерации от 26 октября 2013 г. N 963.

Точно такая же выплата предусмотрена медикам и фармацевтам, работающим в сельской местности. Льготы по оплате коммунальных услуг имеют доноры.

Ветеранам, ликвидаторам и инвалидам вернут половину

Широкие преференции по оплате услуг ЖКХ полагаются ветеранам. Им возмещается 50 процентов от их доли платежей. (Например, в квартире зарегистрированы четыре человека. Один из них — ветеран. Половину от четвертой части платежки вернется на счет льготника — прим. Ред.).

Здесь также следует уточнить, кто вообще относится к данной категории. Это, прежде всего, ветераны Великой Отечественной Войны, боевых действий, инвалиды войны, ветераны труда, граждане, пережившие блокаду Ленинграда, члены семей умерших участников войны и боевых действий. (Федеральный закон "О ветеранах" № 5 — ФЗ от 12.01.1995 года).

Похожие льготы имеют инвалиды, а также семьи, где живут дети — инвалиды. Они получают возмещение затрат при оплате помещений и услуг по ЖКХ в размере 50 процентов. (Ст. 17 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в РФ" № 181 — ФЗ от 24.11.1995). Наряду с этим, инвалиды I и II группы, дети — инвалиды и граждане с детьми — инвалидами получают компенсацию в размере не более 50 процентов от взноса на капитальный ремонт.

Имеют право на льготы при оплате ЖКУ также ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС, пострадавшие в результате иных радиационных катастроф. Им всем полагается компенсация в размере 50 процентов. Впрочем, в некоторых субъектах РФ ее размер может быть еще больше.

Позаботились о вдовах

Имеют право на компенсационные выплаты (от 30 и более процентов в зависимости от региона) военнослужащие. А также члены семей погибших военнослужащих.

Для них компенсация предусмотрена в размере 60 процентов от своих расходов в данной сфере. А еще, совсем недавно, Конституционный суд РФ признал за ними право получать компенсации и по платежам на капитальный ремонт. И потребовал от органов власти внести соответствующие изменения в закон. (Постановление КС РФ № 12 — П от 25.02.2019 года).

С Героев денег не берут

Герои Соцтруда, Герои Труда РФ, Герои СССР и РФ, полные кавалеры ордена Славы, а также полные кавалеры ордена Трудовой Славы, и члены семей, проживающие совместно с ними, вообще освобождаются от оплаты услуг ЖКХ. Более того, государство компенсирует им расходы на оплату домашнего телефона.

Касается всех!

А теперь о субсидиях при оплате жилищно-коммунальных услуг. Они касаются всех, у кого расходы на это превышают определенный процент семейного дохода.

Федеральный стандарт доли собственных расходов россиян на оплату ЖКХ не может превышать 22 процентов. (Постановление Правительства РФ "О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг" № 541 от 29.08.2005 года).

Поэтому Правительство РФ еще в 2005 году приняло Постановление о субсидиях на оплату жилья и услуг в сфере ЖКХ. (Постановление Правительства РФ "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" № 761 от 14.12.2005 года). Этот документ и дал право на компенсации всем категориям граждан независимо от вида жилого помещения и прав на него (наем или собственность).

Главным поводом для выплаты субсидий является тот факт, что семья платит более 22 процентов от своего дохода за ЖКУ и жилье. При этом не имеет значения, где находится наниматель или собственник жилища — в тюрьме, в армии, в больнице или признан безвестно отсутствующим. В этом случае субсидии предоставляются его семье.

Единственное условие — чтобы у них не было задолженности по оплате коммунальных услуг. А при задолженности достаточно заключить соглашение о ее погашении.

Сумма субсидии рассчитывается ежемесячно и зависит от размера оплаты за конкретное помещение, а также от размера региональных стандартов стоимости услуг ЖКХ.