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Трамп заработал в 2018 году более $479 млн 

ТАСС + ещё 3 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп заработал в минувшем году $479 млн Об этом свидетельствует ежегодная финансовая выписка главы государства, обнародованная в четверг независимой госструктурой — Управлением правительственной этики.
В документе подчеркивается, что при зарплате президента США $400 тыс. в год республиканец заработал $479 млн Трамп ранее неоднократно заявлял, что его состояние превышает $10 млрд
Во время предвыборной кампании 2016 года он сообщил о намерении опубликовать налоговые декларации, которые содержат гораздо больше информации, чем выписки, однако так и не сделал этого. Он объясняет это проверками в отношении своего бизнеса. Трамп подчеркивал, что адвокаты не советуют ему раскрывать данные, о которых идет речь.
В мае 2017 года в одном из интервью он заявил, что, возможно, опубликует свои налоговые декларации только после того, как покинет пост президента.
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Личный счет , Дональд Трамп
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