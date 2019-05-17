Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян

Российский Пенсионный фонд перевел 100% сведений о трудовой деятельности россиян в электронную форму. Тем не менее, закон о введении цифровых трудовых книжек до сих пор не принят. Об этом сообщила газета «Известия».

Благодаря электронным трудовым книжкам граждане России, как работники, так и кадровики, смогут проводить все операции с документов в режиме онлайн. В любой момент можно будет проверить, какие записи делает работодатель, при приеме на работу свои данные также можно будет передавать в электронной форме.

Согласно заявлению Минтруда , ведомство планирует внести в Госдуму проект закона об использовании цифровых трудовых книжек до 28 июля этого года.

По планам министерства, полный отказ от бумажного варианта документа будет завершен к 2021 году, а в 2020 году эта система будет действовать в тестовом режиме.

Хотя нынешние владельцы бумажных трудовых книжек имеют право сохранить их на протяжении трудовой деятельности, новым участникам трудового рынка, которые будут устраиваться на работу с 1 января 2021, бумажный вариант выдавать уже не будут.

Однако выкидывать бумажную книжку пока рано. По мнению экспертов, не все предприятия малого бизнеса готовы к полному переходу на работу с оцифрованными документами.

Также аналоговую трудовую книжку лучше сохранить на случай, если данные при передаче в Пенсионный фонд потеряются. Как сообщает издание, подобные случаи уже были.