«Расширяем географию»: Сбербанк запустил новую услугу

Сервис работает в рамках мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» для iOS, а вскоре станет доступен и на устройствах с операционной системой Android.

Пока деньги через новый сервис можно переводить в 14 стран Европы — Кипр, Литву, Грецию, Италию, Бельгию, Австрию, Эстонию, Испанию, Францию, Болгарию, Германию, Финляндию, Португалию и Нидерланды.

Число доступных для перевода государств будет расти и расширится существенно уже в течение ближайшего года.

Осуществить перевод можно на счет в европейском банке через «Сбербанк Онлайн» (опция «За рубеж» в меню платежей): выбрать страну, указать сумму (лимит зависит от страны), ввести номер счета, название банка, имя и фамилию получателя.

Деньги поступят на счет в течение одного-трех банковских дней. Комиссия за транзакцию составляет 1%.