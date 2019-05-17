Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.61
$
64.69
72.20
72.36
Прогноз
20.05 – 27.05
$
66.00
73.72
Индексы и котировки Brent
73.08
–0.01 Золото
1284.90
–0.02 РТС
1254.75
–0.23
Динамика валют
EUR / USD
17.05
1.1168
–0.0004
02.05
1.1172
14.05
03.05
22.04

«Расширяем географию»: Сбербанк запустил новую услугу 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Фото: ТАСС
Сбербанк запустил онлайн-сервис денежных переводов в Европу, сообщает пресс-служба компании.
Сервис работает в рамках мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» для iOS, а вскоре станет доступен и на устройствах с операционной системой Android.
Пока деньги через новый сервис можно переводить в 14 стран Европы — Кипр, Литву, Грецию, Италию, Бельгию, Австрию, Эстонию, Испанию, Францию, Болгарию, Германию, Финляндию, Португалию и Нидерланды.
Число доступных для перевода государств будет расти и расширится существенно уже в течение ближайшего года.
Осуществить перевод можно на счет в европейском банке через «Сбербанк Онлайн» (опция «За рубеж» в меню платежей): выбрать страну, указать сумму (лимит зависит от страны), ввести номер счета, название банка, имя и фамилию получателя.
Деньги поступят на счет в течение одного-трех банковских дней. Комиссия за транзакцию составляет 1%.
«Мы расширяем географию. Уверены, что наши клиенты оценят удобство и скорость нового сервиса», — отметил вице-президент и директор дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка Игорь Мамонтов.
Комментарии31
Личный счет , Компании , Сбербанк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост ударил по украинской экономике
Пенсионерам дадут новый минимум
ЦБ ожидает дальнейшего снижения инфляции1
Дания все испортила: «Северный поток-2» откладывается495
Канцлер Австрии высказался о «Северном потоке-2»
Видео
Над «Северным потоком-2» нависла новая угроза
Экономика
«Мы останемся»: Австрия дала ответ Путину
Экономика
Конец войне: Что будет с рублем
Рынки
Страшное будущее: когда у россиян заберут трудовые книжки
Личный счет Статьи
США нашли способ перекрыть «Северный поток-2»
Экономика Статьи
Венесуэла захотела перейти на рубли
Экономика
Москвичи паникуют из-за новых квартирных афер
Недвижимость
Удар по «Севпотоку»: США придумали новые санкции
Экономика Статьи
Испорченная «Дружба»: укравший нефть признал вину
Экономика Статьи
Россияне остались без сбережений
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение