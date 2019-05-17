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​Сбербанк запустил переводы в Европу через мобильное приложение 

Банки.ру + ещё 3 2 часа назад
Фото: ТАСС
Сбербанк запустил сервис денежных переводов за рубеж на счет через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». Первыми опцией смогут воспользоваться владельцы устройств с операционной системой iOS, позже она появится на смартфонах с Android, говорится в сообщении кредитной организации.
«На первом этапе к сервису денежных переводов «Сбербанк Онлайн» будет подключено 14 европейских государств: Австрия, Бельгия, Болгария, Германия, Греция, Испания, Италия, Кипр, Литва, Нидерланды, Португалия, Финляндия, Франция, Эстония. Количество стран для перевода будет постоянно увеличиваться, за ближайший год сервис существенно расширит свою географию», — уточняется в пресс-релизе.
Максимальный лимит денежных переводов зависит от страны, а размер комиссии за трансакцию составляет 1%.
Для совершения перевода клиенту необходимо в приложении «Сбербанк Онлайн» выбрать в меню платежей опцию «За рубеж», далее выбрать страну и указать сумму перевода. После чего ввести номер банковского счета, название банка, имя и фамилию получателя. Максимум через три рабочих дня деньги появятся на счету получателя.
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Комментарии19
Личный счет , Компании , Сбербанк России
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