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Прожиточный минимум пенсионеров решили считать по-новому 

Lenta.ru + ещё 1 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Минтруд подготовил новые правила расчета прожиточного минимума пенсионеров (ПМП), передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Предполагается, что таким образом удастся избежать завышения или занижения. Министерство предложило следующую формулу: фактически сложившийся прожиточный минимум в регионе за первое полугодие делится на общефедеральный и умножается на общефедеральный, прогнозируемый Минэкономразвития на следующий год. Документ размещен на портале раскрытия проектов нормативно-правовых актов.
Фактически речь идет об индексации ПМП на коэффициент, равный отношению прогнозного общероссийского показателя на очередной год и фактического общероссийского показателя за первое полугодие текущего года.
Минтруд рассчитывает, что регионы перейдут на новый метод к сентябрю 2019 года, соответственно региональные региональные ПМП на 2020 год будут выведены уже по новой методике.
Если по этой формуле задним числом рассчитать региональный прожиточный минимум пенсионеров на 2019 год, (взять региональные ПМП за первое полугодие 2018 года и проиндексировать согласно прогнозу Минэкономразвития на 2019 год), то в 41 регионе прожиточный минимум вырос бы относительно установленного, а в 44 регионах — сократился.
В феврале президент Владимир Путин поднял вопрос о необходимости разработать методику, поскольку сейчас в регионах, по его словам «полная чересполосица: у кого-то густо, у кого-то пусто».
Ранее ссообщалось, что подготовлен законопроект, согласно которому малообеспеченные российские пенсионеры будут получать надбавки к пенсии, даже при общем доходе выше прожиточного минимума. Индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат не будет учитываться в составе основного пособия.
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Комментарии
Личный счет , Григорий Березкин , Владимир Путин , Минтруд , Минэкономразвития
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