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Положительная динамика: в каких отраслях растут зарплаты 

Рамблер 2 часа назад
Эксперты Центробанка выяснили, в каких секторах российской экономики за первый квартал текущего года произошёл наиболее ощутимый рост зарплат работников, сообщают «Известия». Данные опубликованы в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ «О чём говорят тренды».
По сведениям специалистов Банка России, за три месяца 2019 года оклады заметно выросли у представителей обрабатывающей и строительной отраслей, а также оптовой и розничной торговли: в среднем от 6 до 9%. Меньшие показатели были зарегистрированы в сферах госуправления и здравоохранения: за первый квартал текущего года зарплаты сотрудников были увеличены на 1-5%.
Отрицательную динамику продемонстрировали оклады сотрудников финансовой сферы. Эксперты ЦБ зафиксировали уменьшение размеров зарплат финансистов и банкиров с начала 2019 года на 1,5%.
По мнению аналитика компании «ФинИст» Ирины Ланис, оклады россиян растут в сферах, связанных с добычей нефти и последующей продажей нефтепродуктов, поскольку «чёрное золото — основной природный ресурс России». Отмечается, что за первый квартал текущего года стоимость энергоресурсов выросла на 30%, что позволило российским компаниям увеличить доходы.
При этом в обрабатывающей промышленности на размер зарплат повлияли масштабные инвестиционные проекты, в строительстве и торговле — низкая база прошлого года.
Снижение зарплат в финансовой сфере старший научный сотрудник РАНХиГС Виктор Ляшок объясняет сокращением рабочих мест и обострением конкуренции, «которые менее всего мотивируют руководство на увеличение окладов».
Комментарии1
Личный счет , Видео , Рынки , Экономика , Центральный банк России , РАНХиГС , газета "Известия"
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