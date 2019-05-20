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Центробанк перечислил отрасли, где растут зарплаты 

Ura.Ru 1 час назад
В 2019 году зарплата росла у россиян занятых в торговле, строительстве, а также обрабатывающей промышленности. При этом, оклады снижались у сотрудников банков, сообщается в бюллетене департамента исследований Банка России «О чем говорят тренды».
В докладе Центробанка указано, что доходы работников в строительном секторе, обрабатывающей промышленности и торговли выросли от 6 до 9%, пишет газета «Известия». Вместе с тем у работников финансовой отрасли, наоборот, наметилось сокращение в доходах — их оклады стали меньше в среднем на 1,5%. Крайне медленный рост, как отмечается в бюллетене ЦБ, растут заработные платы у медицинских работников и госслужащих.
Эксперты, опрошенные изданием отмечают, что в целом ждать улучшений по зарплатам не стоит, так как в стране замедлены темпы ВВП.
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