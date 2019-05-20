Центробанк: россияне в этом году ощутили рост зарплат

В бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России «О чем говорят тренды» сообщается, что жители страны, которые работают в сферах торговли, строительства и обрабатывающей промышленности, в нынешнем году ощутили увеличение роста заработной платы. При этом, в банках падают оклады.

Так, зарплата россиян, занятых в строительном секторе, обрабатывающей промышленности и торговле выросла до 6–9%. А вот финансисты, при этом, потеряли 1,5%. С малой скоростью увеличивается и заработная плата государственных служащих, а также медицинских работников.

По мнению экспертов, увеличение доходов происходит в тех отраслях, которые постепенно выходят из депрессивного состояния. Они также отметили, что именно в этих сферах зарплаты были относительно низкими, передают «Известия».

«ФедералПресс» напоминает, что недавно Forbes составил список компании, где у топ-менеджеров имеются самые большие премии. На пятом месте ВТБ , где за 2018 год 24 работника сферы получили премии в сумме на 3,7 миллиарда рублей.

Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин