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Центробанк: россияне в этом году ощутили рост зарплат 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России «О чем говорят тренды» сообщается, что жители страны, которые работают в сферах торговли, строительства и обрабатывающей промышленности, в нынешнем году ощутили увеличение роста заработной платы. При этом, в банках падают оклады.
Так, зарплата россиян, занятых в строительном секторе, обрабатывающей промышленности и торговле выросла до 6–9%. А вот финансисты, при этом, потеряли 1,5%. С малой скоростью увеличивается и заработная плата государственных служащих, а также медицинских работников.
По мнению экспертов, увеличение доходов происходит в тех отраслях, которые постепенно выходят из депрессивного состояния. Они также отметили, что именно в этих сферах зарплаты были относительно низкими, передают «Известия».
«ФедералПресс» напоминает, что недавно Forbes составил список компании, где у топ-менеджеров имеются самые большие премии. На пятом месте ВТБ, где за 2018 год 24 работника сферы получили премии в сумме на 3,7 миллиарда рублей.
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин
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Комментарии
Личный счет , Банк ВТБ , Центральный банк России , газета "Известия" , Forbes , ФедералПресс
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