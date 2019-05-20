Сбербанк упростит правила программы «Спасибо»

Сбербанк сократит число заданий для сохранения «Уровней привилегий» в рамках программы лояльности «Спасибо от Сбербанка», а также упростит переход с одного уровня на другой с 1 июня, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Сбербанк сообщает об изменении условий «Спасибо от Сбербанка». В программе лояльности остаются четыре существующих уровня: «Спасибо», «Большое Спасибо», «Огромное Спасибо» и «Больше, чем Спасибо», но переход на новые уровни упростится. Также «Спасибо от Сбербанка» перейдет на систему единовременной смены уровней четыре раза в год. Новые правила выполнения заданий начнут действовать 1 июня 2019 года», — говорится в сообщении.

Более того, теперь для сохранения уровня «Большое Спасибо» нужно будет выполнить одно задание вместо четырех. Пользователям необходимо будет оплачивать покупки и услуги без использования наличных в объеме не менее 50% от месячного оборота по карте. Для достижения уровня «Огромное Спасибо» нужно выполнять два задания вместо прежних восьми. Кроме поддержания минимального уровня безналичного оборота, участнику бонусной программы необходимо не менее одного раза в месяц оплачивать любые услуги в мобильном приложении или веб-версии «Сбербанк Онлайн».

По данным пресс-службы, чтобы достичь уровень «Больше, чем Спасибо» нужно выполнить три задания вместо десяти. Помимо минимального уровня безналичного оборота и использования «Сбербанк Онлайн», необходимо раз в месяц пополнять или открывать вклад на любую сумму.

Кроме того, с 1 июня программа лояльности перейдет на более простую систему учета выполнения заданий, в рамках которой смена уровней будет происходить с каждым новым сезоном года (в июне, сентябре, декабре и марте). Также с июня в 10 раз увеличатся лимиты по начислению повышенных бонусов в категориях.