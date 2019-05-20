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Афера с терминалами: Сбербанк выступил с заявлением 

Рамблер 3 часа назад
Фото: ТАСС
Сотрудники Сбербанка пояснили, что нужно делать клиентам, чтобы избежать попадания в аферу с платёжными терминалами, сообщает RNS.
Ранее «Коммерсант» сообщил, что пользователи платёжных терминалов Сбербанка пожаловались на аферистов. Злоумышленники действуют по заранее разработанной схеме: мошенник начинает оформлять операцию, но не вводит карту. После этого преступник не завершает зачисление и отходит от терминала. Если в течение 90 секунд другой клиент вставляет свою карту, то операция, начатая ранее, будет выполнена за его счет.
Сбербанк обратился к своим клиентам с официальным заявлением. По словам сотрудников кредитного учреждения, все терминалы надёжно защищены, поэтому клиентам необходимо в первую очередь самим позаботиться о безопасности своих средств.
«Мы рекомендуем нашим клиентам внимательно ознакомиться с информацией на экране банкомата, а также обратить внимание на наличие поблизости подозрительных лиц», — говорится в сообщении.
В случае, если у пользователя терминала возникли сомнения, то от планируемой операции лучше всего отказаться и проинформировать о своих подозрениях сотрудников Сбербанка, советуют специалисты.
Комментарии54
Личный счет , Сбербанк России
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