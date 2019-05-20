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Голикова рассказала о сроках ввода новой потребительской корзины 

Rambler News Service + ещё 2 3 часа назад
Фото: ТАСС
Правительство планирует ввести новую потребительскую корзину по социально-демографическим группам с 2021 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе выступления на X съезде Федерации независимых профсоюзов России.
«Мы планируем, что новую потребительскую корзину удастся ввести с 1 января 2021 г. В настоящее время на уровне Минтруда создана рабочая группа, в число участников которой вошли представители сторон социального партнерства», — заявила Голикова.
Голикова отметила, что правительство планирует «усовершенствовать порядок расчета прожиточного минимума за счет пересмотра методологии расчета стоимости потребительской корзины по социально-демографическим группам населения».
По ее словам, пересмотр потребительской корзины позволит улучшить качество минимального набора продуктов питания и приблизить его к рациональным нормам здорового питания.
Вице-премьер подчеркнула, что величина прожиточного минимума является ключевым показателем при разработке и реализации социальной политики.
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Комментарии1
Личный счет , Татьяна Голикова , Минтруд
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