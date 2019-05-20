Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.55
$
64.61
72.00
72.24
Прогноз
20.05 – 27.05
$
66.00
73.72
Индексы и котировки Brent
72.50
–0.21 Золото
1275.27
+0.02 РТС
1257.68
+0.02
Динамика валют
EUR / USD
20.05
1.1154
–0.0045
06.05
1.1199
16.05
06.05
24.04

Голикова назвала сумму задолженности работодателей по зарплате 

Rambler News Service + ещё 3 1 час назад
Фото: ТАСС
Суммарная задолженность работодателей по зарплате составила 2,9 млрд рублей по данным на 1 апреля 2019 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе выступления на X съезде Федерации независимых профсоюзов России.
«По наиболее актуальным данным, на 1 апреля 2019 года суммарная задолженность по заработной плате составила 2,9 млрд рублей», — заявила Голикова.
Она также отметила, что задачи по снижению задолженности по заработной плате находятся «на особом контроле правительства».
По словам Голиковой, за январь-февраль текущего года была погашена задолженность перед 68 тыс. работников на общую сумму 2,9 млрд рублей, за 2018 год — перед 540 тыс. работников на общую сумму 13,6 млрд рублей.
Голикова добавила, что повышенное внимание уделяется профилактике ситуаций возникновения задолженности.
Вице-премьер заявила, что сейчас завершается разработка законопроекта, «который предусматривает наделение инспекций по труду полномочием принимать меры по принудительному исполнению работодателем обязанности по выплате начисленных, но не выплаченных работнику заработной платы и других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений».
Rambler News Service: последние новости
СМИ рассказали о новой схеме мошенничества через терминалы Сбербанка В правительстве назвали инструменты поддержания роста реальных доходов граждан Сбербанк упростит правила программы «Спасибо»
Комментарии
Личный счет , Татьяна Голикова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
От Зеленского потребовали срочных переговоров с Россией
Украина приостановила транзит нефти в ЕС
Счетная палата усомнилась в росте доходов россиян
«Нафтогаз» обвинил Россию в затягивании переговоров
В России подешевели дачи8
Видео
Россия оценила «удар» Крымского моста по Украине
Экономика
Нефтяная убыль: сколько заплатят за «Дружбу»
Экономика Статьи
Над «Северным потоком-2» нависла новая угроза
Экономика
«Мы останемся»: Австрия дала ответ Путину
Экономика
Конец войне: Что будет с рублем
Рынки
В России подешевели дачи
Недвижимость
Страшное будущее: когда у россиян заберут трудовые книжки
Личный счет Статьи
США нашли способ перекрыть «Северный поток-2»
Экономика Статьи
Венесуэла захотела перейти на рубли
Экономика
Москвичи паникуют из-за новых квартирных афер
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение