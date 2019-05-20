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В Deutsche Bank рассказали, сколько стоят в Москве «вредные привычки» 

РИА Новости + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Москва в 2019 году сохранила 39-ю строчку в индексе цен на "вредные привычки" Deutsche Bank, говорится в ежегодном обзоре банка по мировым ценам и уровню жизни в разных странах и городах мира, который есть в распоряжении РИА Новости.
Bad Habits Index показывает цену на пять банок пива и две пачки сигарет в определенном городе. По оценке банка, в 2019 году в Москве их стоимость составляет 27,8 доллара. Это немногим выше, чем в 2018 году, когда цена составляла 27,6 доллара. В то же время стоимость снизилась по сравнению с 2014 годом — тогда она составляла 33,3 доллара.
Лидером по стоимости "вредных привычек" оказался австралийский Мельбурн, жители которого платят за пять банок пива и две пачки сигарет 77,8 доллара. На втором месте — норвежский Осло с 77,2 доллара, а на третьем — австралийский Сидней (76,4 доллара).
"Развивающиеся рынки обычно довольно дешевы в этом отношении. Интересно, что по этому показателю недорогим оказался и Цюрих, который занял 19-е место из 54 исследуемых городов", — отмечают авторы обзора.
Также в топ-10 городов дорогого пива и сигарет вошли Окленд, Дубай, Нью-Йорк, Лондон, Веллингтон, Сингапур и Дублин.
Кроме того, по оценке Deutsche Bank, Москва поднялась на три строчки в индексе "дешевых свиданий", заняв 27-ю позицию. Такое свидание в 2019 году обойдется жителям российской столицы в 70,6 доллара. Дороже всего "дешевые свидания" обходятся в Цюрихе — 202,7 доллара, в Осло — 163,9 доллара и в Копенгагене — 157,8 доллара.
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Личный счет , ДОЙЧЕ Банк , РИА Новости
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