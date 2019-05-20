«Страшилка для слабоумных»: обман клиентов Сбербанка подвергли сомнению

Пользователи Сети усомнились существовании нового способа обмана клиентов Сбербанка

Ранее осведомленный собеседник рассказал «Коммерсанту», что за последние две недели резко выросло число обращений граждан в правоохранительные органы с жалобой на новый способ мошенничества.

Он заключается в том, что злоумышленник через информационно-платежный терминал Сбербанка не вводя карту начинает операцию, например, зачисление денег на собственный номер телефона, доводит ее до выбора способа оплаты, выбирает оплату картой и тут же уходит.

Если следующий пользователь подходит к ИПТ до истечения срока тайм-аута (90 секунд) и если он вставляет карту сразу и вводит пин-код, то совершается операция, начатая мошенником.

«Сетевая вирусная страшилка для слабоумных», — отреагировал один из комментаторов соответствующей новости на Рамблере.

Многие пользователи твиттера также усомнились в том, что терминалы, операции через которые можно начать до ввода карты, вообще существуют. Многие другие обвинили самих жертв мошенничества в том, что они ими стали, — им стоило быть внимательнее.

«Вывод: подойдя к терминалу, не спешите, подумайте минутку о чем-нибудь приятном…» — посоветовал один из комментаторов.