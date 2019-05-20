Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.56
$
64.71
72.03
72.25
Прогноз
27.05 – 03.06
$
65.07
73.78
Индексы и котировки Brent
72.66
+0.28 Золото
1276.02
–0.03 РТС
1256.89
+0.19
Динамика валют
EUR / USD
20.05
1.1164
–0.0035
06.05
1.1199
16.05
06.05
24.04

Бедных россиян поддержат по-новому 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Государство готовится модернизировать проект социального контракта, который будет заключаться с малоимущими гражданами для их поддержки. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, которую цитирует принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
«Правительством запланировано усовершенствование механизма социального контракта и расширение практики его применения», — отметила Голикова.
По ее словам, механизм социального контракта будет включать в себя новые опции. Среди них обязательные диспансеризация и вакцинация. Нынешняя модель предполагает, что малоимущая семья, заключающая с государством соцконтракт, получает от него материальную помощь, а также поддержку в трудоустройстве и повышении квалификации. Семья в свою очередь обязуется проходить переобучение и искать работу с целью повышения уровня своего благосостояния.
Точный размер поддержки определяют власти каждого конкретного региона. Так, в 2017 году его средний размер по стране составлял 36,8 тысячи рублей. Помощь тогда получили 65,4 тысячи семей.
По словам Голиковой, социальный контракт в новом виде заработает с начала 2020 года. Ранее соответствующее поручение давал президент Владимир Путин. Согласно ему, расходы на исполнение социальных контрактов будут делить региональные и федеральные власти.
Последние новости
Советник Зеленского придумал способ обойтись без денег МВФ Европа потребовала от Зеленского срочных переговоров с Россией Грузии напомнили о расстреле стариков и детей
Комментарии5
Личный счет , Григорий Березкин , Татьяна Голикова , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно, во сколько москвичам обходятся «вредные привычки»
Советник Зеленского придумал способ обойтись без денег МВФ
В Европе отказались платить России за «грязную» нефть2
Бочка меда: почему нефть стремительно растет
Китай и США «уронили» биржи Европы
Видео
Россия оценила «удар» Крымского моста по Украине
Экономика
Украина приостановила транзит нефти в ЕС
Экономика
От Зеленского потребовали срочных переговоров с Россией
Экономика
Нефтяная убыль: сколько заплатят за «Дружбу»
Экономика Статьи
Над «Северным потоком-2» нависла новая угроза
Экономика
«Мы останемся»: Австрия дала ответ Путину
Экономика
Конец войне: Что будет с рублем
Рынки
В России подешевели дачи
Недвижимость
Страшное будущее: когда у россиян заберут трудовые книжки
Личный счет Статьи
США нашли способ перекрыть «Северный поток-2»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение