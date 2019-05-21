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24 миллиона россиян скрывают доходы 

РИА «ФедералПресс» + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
По данным Росстата, на 2019 год численность трудоспособного населения России составила 81,3 миллион человек. Однако информация о страховых взносах и стаже в Пенсионный фонд России поступает чуть больше чем от половины трудоспособных граждан — от 54 миллионов россиян.
Если учесть, что 2,4 млн российских граждан являются неработающими инвалидами, а официально зарегистрированных безработных в стране чуть больше 800 тыс. человек, то получается, что в России насчитывается около 24 миллионов человек трудоспособного возраста, которые либо не работают, либо получают зарплату «в конверте». Пишет газета «Известия».
Большинство неофициально работающих граждан заняты в сферах торговли, строительства, секторе услуг, а также в небольших производствах. По словам директора Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгия Остапковича, общий теневой доход россиян достигает 12 триллионов рублей. Однако, по мнению эксперта, применять какие либо меры для тех, кто занят в теневом секторе экономики не следует занятости. Если принудительно их легализовать, то уровень бедности в России вырастет с нынешних 20 млн до 25 млн человек, сообщил Остапкович газете «Известия». Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Госдуме предложили ввести налог для российских музыкантов. Депутат Виталий Милонов считает, что музыкантов нужно привлекать в обязательном порядке к съемкам в социальной рекламе.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Счетная палата: цели по снижению бедности на 2019 год навряд ли будут выполнены Раскрыта новая схема мошенничества через терминалы Сбербанка В Кремле ознакомились с данными о неспособности 65 % россиян отложить деньги
Комментарии6
Личный счет , Виталий Милонов , Пенсионный фонд РФ , Госдума , газета "Известия" , ФедералПресс
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