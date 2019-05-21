24 миллиона россиян скрывают доходы

По данным Росстата, на 2019 год численность трудоспособного населения России составила 81,3 миллион человек. Однако информация о страховых взносах и стаже в Пенсионный фонд России поступает чуть больше чем от половины трудоспособных граждан — от 54 миллионов россиян.

Если учесть, что 2,4 млн российских граждан являются неработающими инвалидами, а официально зарегистрированных безработных в стране чуть больше 800 тыс. человек, то получается, что в России насчитывается около 24 миллионов человек трудоспособного возраста, которые либо не работают, либо получают зарплату «в конверте». Пишет газета «Известия».