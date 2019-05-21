Около 80 тысяч сахалинцев с 1 июня получат льготы на вывоз мусора

Льготы на вывоз мусора с 1 июня получат около 80 тысяч жителей Сахалинской области, сообщили во вторник РИА Новости в региональном правительстве.

"В Сахалинской области с 1 июня вводятся льготы на вывоз мусора для почти 80 тысяч наименее социально защищенных категорий жителей. В их числе — ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, реабилитированных лиц и граждан, признанных пострадавшими от политических репрессий, а также "детей войны". Они будут платить один рубль вместо четырех за квадратный метр жилья", — рассказал собеседник агентства.

Кроме того, до двух рублей за квадратный метр снижена плата за вывоз мусора для малоимущих граждан, инвалидов, семей с детьми-инвалидами, многодетных и студенческих семей, молодых семей с двумя и более детьми и со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величины прожиточного минимума. Разница тарифов компенсирует областной бюджет. Данная льгота введена по решению исполняющего обязанности главы региона Валерия Лимаренко

"Сниженную сумму оплаты за вывоз твердых коммунальных отходов в своих платежных документах островитяне увидят с первого июня. Однако перерасчет тарифа будет произведен с января 2019 года", — добавили в пресс-службе правительства.

Власти Сахалина также работают над тем, чтобы в течение двух месяцев более 95% предприятий заключили договор на вывоз ТКО. Это позволит исключить возможность сброса производственного мусора.

Сахалинская область перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами с 1 января этого года. В регионе будет внедрена система раздельного накопления отходов, вторсырье направят на переработку, а старые свалки ликвидируют. На строительство новых полигонов и мусоросортировочных станций, мусорных площадок и рекультивацию действующих свалок в ближайшие шесть лет власти выделят более 10 миллиардов рублей. Уже в ближайшее время начнет действовать новый полигон утилизации ТКО на юге Сахалина, в районе карьера "Известковый".