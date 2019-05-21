Москвичи оплатят услуги ЖКХ с телефона

Москвичи получили возможность через смартфон оплатить счет за жилищно-коммунальные услуги, сообщает портал mos.ru.

Сделать это можно в мобильном приложении «Госуслуги Москвы». Услуги ЖКХ можно оплатить с помощью карты москвича (в этом случае комиссия взиматься не будет), банковской карты, счета на мобильном телефоне и Apple Pay.

Через приложение также можно оплатить автомобильные штрафы и пополнить лицевой счет ребенка для покупок в школьном буфете.

Осенью сообщалось, что москвичи через городское приложение «Помощник Москвы» сообщили о более миллиона нарушений правил парковки.