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Москвичи оплатят услуги ЖКХ с телефона 

Мослента 1 час назад
Фото: ТАСС
Москвичи получили возможность через смартфон оплатить счет за жилищно-коммунальные услуги, сообщает портал mos.ru.
Сделать это можно в мобильном приложении «Госуслуги Москвы». Услуги ЖКХ можно оплатить с помощью карты москвича (в этом случае комиссия взиматься не будет), банковской карты, счета на мобильном телефоне и Apple Pay.
Через приложение также можно оплатить автомобильные штрафы и пополнить лицевой счет ребенка для покупок в школьном буфете.
Осенью сообщалось, что москвичи через городское приложение «Помощник Москвы» сообщили о более миллиона нарушений правил парковки.
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