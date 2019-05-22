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Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий с зарплатой до 500 тысяч 

Ura.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Дворецкий, водитель грузового автомобиля и няня-воспитатель возглавили список самых высокооплачиваемых вакансий за май. Об этом говорится в отчете рекрутингового портала «Работа.ру».
«Вакансия для VIP-батлера (дворецкого) — лидер в этом зарплатном рейтинге. Ему готовы платить от 200 тысяч до 500 тысяч рублей в месяц», — приводит выдержку из отчета «Российская газета».
От потенциального сотрудника работодатель требует знание русского и арабского языков, водительский стаж более пяти лет и опыт работы на аналогичной должности в ОАЭ или странах Европы более трех лет.
Водителю грузового автомобиля с личным транспортом предлагают от 200 до 360 тысяч рублей. Также будущему сотруднику обещают личного менеджера и еженедельные выплаты заработной платы.
Замыкает тройку вакансия для няни-воспитателя, которой за работу в русской семье в США планируют платить до 300 тысяч рублей. От соискательницы требуют опыт работы с детьми-аутистами и наличие педагогического образования.
Ранее рекрутинговое агентство HeadHunter признало самыми высокооплачиваемыми вакансии IT-специалистов, напоминает RT. К примеру, оплата труда Senior Python developer в Санкт-Петербурге составляет 250 тысяч рублей в месяц и выше. Директорам по логистике в Москве и Петербурге работодатели предлагают зарплату в 200-300 тысяч рублей в месяц. Столько же готовы платить шеф-повару в столичных ресторанах.
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