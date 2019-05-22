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Блогеры пожаловались на отказ Сбербанка выдавать их деньги 

Ридус 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Клиенты Сбербанка пожаловались на отказ сотрудников этой финансовой организации выдавать деньги со счетов физических лиц под предлогом требований федерального закона № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Обычно проблемы с этим законом возникают у юридических лиц, причем не только в Сбербанке, но трудности со получением своих денег у обычных граждан — это что-то новое, и притом крайне раздражающее.
В официальном Твиттере Сбербанка подтвердили, что на основании 115-го закона имеют право «запросить у клиента документы, подтверждающие экономический смысл проводимых операций». Эта формулировка буквально взбесила блогеров, которые написали в адрес банка много негативных отзывов.
Напомним, на днях СМИ раскрыли новую схему мошенничества с платежными терминалами Сбербанка, которая рассчитана на невнимательность жертв и очереди в отделениях этой крупной финансовой организации.
Ранее «Ридус» рассказывал о том, почему в адрес самих сотрудников Сбербанка часто звучат обвинения в пособничестве злоумышленникам, а клиенты жалуются посещения офисов и общения с настоящими сотрудниками клиентской поддержки.
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Личный счет , Сбербанк России , Ридус
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