ЦБ РФ предложил запретить банкноты из «банка приколов»

Регулятор предлагает ввести административную ответственность за имитацию реальных банкнот и их использование.

Центробанк России выступил с инициативой о запрете купюр из так называемого «банка приколов». Речь о сувенирных банкнотах не являющихся платежным средством.

Эксперты считают, что нередко такие деньги используются не для безобидных розыгрышей, а для мошенничества, так как внешне очень похожи на настоящие рубли.

Известны случаи, когда злоумышленники использовали подобные банкноты для крупных мошеннических махинаций.

Например, в Твери недавно осудили двух мужчин, которые попытались расплатиться «сувениркой» на автозаправочной станции, а сдачу получить реальными деньгами.

Некоторые умудряются обмануть таким способом электронные терминалы, о чем красноречиво свидетельствует статистика Банка России.

Между тем, саму пачку пятитысячных купюр из «банка приколов» можно купить за 100 рублей.

Если инициатива регулятора будет поддержана, то за имитацию платежных средств и их использование будет наступать административное наказание.