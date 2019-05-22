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ЦБ РФ предложил запретить банкноты из «банка приколов» 

ТК «Звезда» + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Регулятор предлагает ввести административную ответственность за имитацию реальных банкнот и их использование.
Центробанк России выступил с инициативой о запрете купюр из так называемого «банка приколов». Речь о сувенирных банкнотах не являющихся платежным средством.
Эксперты считают, что нередко такие деньги используются не для безобидных розыгрышей, а для мошенничества, так как внешне очень похожи на настоящие рубли.
Известны случаи, когда злоумышленники использовали подобные банкноты для крупных мошеннических махинаций.
Например, в Твери недавно осудили двух мужчин, которые попытались расплатиться «сувениркой» на автозаправочной станции, а сдачу получить реальными деньгами.
Некоторые умудряются обмануть таким способом электронные терминалы, о чем красноречиво свидетельствует статистика Банка России.
Между тем, саму пачку пятитысячных купюр из «банка приколов» можно купить за 100 рублей.
Если инициатива регулятора будет поддержана, то за имитацию платежных средств и их использование будет наступать административное наказание.
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Личный счет , Центральный банк России
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