Бизнес отказался включать час на дорогу в рабочее время

По мнению бизнесменов, такой шаг может оказать негативное влияние на отрасль торговли и доступность продуктов для россиян.

Согласно обращению, на данный момент оборот розничной торговли в России составляет примерно 2561,1 млрд рублей в год (35% ВВП). Вместе с тем, в области торговли трудится более 12 млн человек. Именно поэтому любые проблемы в стабильности функционирования и росте сферы ретейла приводят к увеличению риска для социальной и экономической стабильности государства.

Фёдоров отметил, что при реализации предложения Милонова рост издержек на оплату труда работников торговых организаций составит свыше 30% и вызовет заметное увеличение стоимости товаров и услуг для конечного потребителя.