Бизнес отказался включать час на дорогу в рабочее время 

Предпринимательское сообщество выступило против включения в трудовые часы времени, которое сотрудники тратят на дорогу до места работы. Соответствующее обращение член генсовета, председатель комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров направил депутату Госдумы Виталию Милонову.
По мнению бизнесменов, такой шаг может оказать негативное влияние на отрасль торговли и доступность продуктов для россиян.
Согласно обращению, на данный момент оборот розничной торговли в России составляет примерно 2561,1 млрд рублей в год (35% ВВП). Вместе с тем, в области торговли трудится более 12 млн человек. Именно поэтому любые проблемы в стабильности функционирования и росте сферы ретейла приводят к увеличению риска для социальной и экономической стабильности государства.
Фёдоров отметил, что при реализации предложения Милонова рост издержек на оплату труда работников торговых организаций составит свыше 30% и вызовет заметное увеличение стоимости товаров и услуг для конечного потребителя.
Ранее депутат Виталий Милонов предложил министру труда Максиму Топилину включить в восьмичасовой трудовой день один час езды до рабочего места. В направленном министру обращении парламентарий сказал, что россияне фактически не имеют гарантированного законом восьмичасового рабочего дня: время поездки до работы не учитывается работодателем и не засчитывается в трудовые часы. Поэтому фактически граждане работают по 10–11 часов вместо положенных восьми.