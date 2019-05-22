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Без карт: Сбербанк тестирует новую функцию для пользователей 

Рамблер 1 час назад
Сбербанк начал тестировать онлайн-сервис денежных переводов для получателей без карт или банковского счета.
Об этом сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК со ссылкой на участника фокус-группы.
Получатель сможет снять наличные в банкомате или получить их в отделении банка по коду из СМС-сообщения.
Функционал тестируется на части клиентов в приложении «Сбербанк-Онлайн». Услугу можно найти в разделе «Платеж или перевод», подраздел «Любому человеку (перевод). Для выплаты наличными в отделении или банкомате».
В пресс-службе Сбербанка отказались комментировать предоставление новой услуги, подтвердив, что банк «проводит пилотирование новых сервисов переводов».
Участник фокус-группы заявил, что пока не смог осуществить перевод с помощью нового сервиса. При попытке отправить деньги не обслуживающемуся в Сбербанке человеку после введения фамилии, имени и отчества (как в паспорте) приложение выдает ошибку.
Комментарии23
Личный счет , Видео , Компании , Сбербанк России
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