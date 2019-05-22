Без карт: Сбербанк тестирует новую функцию для пользователей

Сбербанк начал тестировать онлайн-сервис денежных переводов для получателей без карт или банковского счета.

Об этом сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК со ссылкой на участника фокус-группы.

Получатель сможет снять наличные в банкомате или получить их в отделении банка по коду из СМС-сообщения.

Функционал тестируется на части клиентов в приложении «Сбербанк-Онлайн». Услугу можно найти в разделе «Платеж или перевод», подраздел «Любому человеку (перевод). Для выплаты наличными в отделении или банкомате».

В пресс-службе Сбербанка отказались комментировать предоставление новой услуги, подтвердив, что банк «проводит пилотирование новых сервисов переводов».

Участник фокус-группы заявил, что пока не смог осуществить перевод с помощью нового сервиса. При попытке отправить деньги не обслуживающемуся в Сбербанке человеку после введения фамилии, имени и отчества (как в паспорте) приложение выдает ошибку.