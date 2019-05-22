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Сбербанк начал тестировать онлайн-переводы с возможностью снять наличные без карты 

RB.ru 55 минут назад
Сбербанк начал тестировать онлайн-сервис денежных переводов в пользу получателей без карты или банковского счета. Об этом сообщает РБК со ссылкой на одного из участников фокус-группы. Наличие сервиса подтвердили в кол-центре банка.
Услуга предусматривает получение наличных в банкоматах или отделениях по коду из СМС-сообщения. Такой функционал появился у части клиентов банка в приложении «Сбербанк Онлайн».
Новая функция фигурирует в приложении под названием «Любому человеку (перевод). Для выплаты наличными в отделении или банкомате» и отражается в разделе «Платеж или перевод».
«В настоящее время Сбербанк проводит пилотирование новых сервисов переводов. Мы не комментируем продукты и сервисы до того, как они официально представлены рынку», — сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Сервис работает по следующей схеме: клиент Сбербанка должен совершить денежный перевод через мобильное приложение банка абсолютно любому человеку, даже если он не является клиентом Сбербанка, получателю придет СМС-сообщение с кодом, который он должен ввести в банкомате или назвать в отделении банка для получения переведенных средств в виде наличных.
Пока данная услуга работает на ограниченном количестве устройств самообслуживания и не во всех отделениях, пояснили в кол-центре.
Участнику фокус-группы сообщил РБК, что пока ему удалось перевести деньги для получения наличными только клиентам Сбербанка. При попытке отправить деньги не обслуживающемуся в банке человеку после введения фамилии, имени и отчества (как в паспорте) приложение выдает ошибку.
Источник в банковской сфере рассказал изданию, что функционал тестируется в приложении минимум с февраля 2019 года.
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Личный счет , Видео , Компании , Сбербанк России , РБК
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