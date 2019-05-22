Сбербанк начал тестировать онлайн-переводы с возможностью снять наличные без карты

Сбербанк начал тестировать онлайн-сервис денежных переводов в пользу получателей без карты или банковского счета. Об этом сообщает РБК со ссылкой на одного из участников фокус-группы. Наличие сервиса подтвердили в кол-центре банка.

Услуга предусматривает получение наличных в банкоматах или отделениях по коду из СМС-сообщения. Такой функционал появился у части клиентов банка в приложении «Сбербанк Онлайн».

Новая функция фигурирует в приложении под названием «Любому человеку (перевод). Для выплаты наличными в отделении или банкомате» и отражается в разделе «Платеж или перевод».

«В настоящее время Сбербанк проводит пилотирование новых сервисов переводов. Мы не комментируем продукты и сервисы до того, как они официально представлены рынку», — сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Сервис работает по следующей схеме: клиент Сбербанка должен совершить денежный перевод через мобильное приложение банка абсолютно любому человеку, даже если он не является клиентом Сбербанка, получателю придет СМС-сообщение с кодом, который он должен ввести в банкомате или назвать в отделении банка для получения переведенных средств в виде наличных.

Пока данная услуга работает на ограниченном количестве устройств самообслуживания и не во всех отделениях, пояснили в кол-центре.

Участнику фокус-группы сообщил РБК, что пока ему удалось перевести деньги для получения наличными только клиентам Сбербанка. При попытке отправить деньги не обслуживающемуся в банке человеку после введения фамилии, имени и отчества (как в паспорте) приложение выдает ошибку.

Источник в банковской сфере рассказал изданию, что функционал тестируется в приложении минимум с февраля 2019 года.