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Глава Минтруда заявил о тренде на снижение безработицы в России 

RT на русском + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что на российском рынке труда отмечается тренд на снижение безработицы.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Ситуация на рынке труда, ситуация с занятостью остаётся достаточно стабильной. В прошлом году общая безработица, показатель которой, мы считаем по методологии международной, составил 4,8%, по году если брать, в предыдущие годы — 2012 — 2015, этот показатель составлял 5,2% — 5,5%», — сказал он.
По его словам, подобная динамика наблюдается и в первом квартале нынешнего года. В частности, он указал, что в нынешнем марте безработица была на уровне 4,7%, а в этом же месяце в прошлом году — 5%.
«То есть этот тренд на снижение безработицы, он продолжается», — добавил Топилин.
Ранее сообщалось, что на начало 2019 года самый высокий уровень занятости населения от 15 до 72 лет в России отмечен в Чукотском (77,2%) и Ямало-Ненецком (75,6%) автономных округах.
В январе телеканал «360» сообщал, что в Московской области свыше 5,5 тыс. безработных прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профобразование.
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Личный счет , Экономика , Максим Топилин , Минтруд
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