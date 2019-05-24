Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.75
$
64.90
72.36
72.47
Прогноз
27.05 – 03.06
$
64.15
71.66
Индексы и котировки Brent
68.55
–0.12 Золото
1285.02
+0.14 РТС
1275.42
+0.20
Динамика валют
EUR / USD
24.05
1.1185
–0.0030
09.05
1.1216
21.05
10.05
29.04

Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС 

Lenta.ru + ещё 3 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Финансовые организации используют коды в сообщениях для подтверждения личности клиента или для подключения услуги. Такая практика есть у Промсвязьбанка, Почта-банка, Тинькофф-банка и других организаций. В банках утверждают, что это безопасно, поскольку в сообщениях указывают, какие коды можно говорить, а какие нет.
Раскрыт новый способ вымогательства в сети
Также коды из СМС-сообщений приходят для подтверждения списания средств. Такие коды нельзя сообщать никому, даже работникам банка. Однако клиенты по привычке считают, что диктовать код сотруднику кредитной организации безопасно, и зачастую раскрывают шифр для подтверждения операции мошенникам. Аферисты звонят с поддельных банковских номеров, поэтому их трудно распознать.
Эксперты считают, что от запроса кодов из СМС-сообщений для удостоверения личности или других услуг, не связанных с переводом средств, следует отказаться. Это формирует у клиентов ложный шаблон поведения, который могут использовать мошенники. В банках настаивают, что в сообщении всегда содержится пометка о том, что код для подтверждения финансовых операций нельзя сообщать никому, поэтому такая практика безопасна.
20 мая сообщалось, что клиенты Сбербанка начали массово сталкиваться с новым видом мошенничества: они лишаются денег при использовании терминалов в отделениях. Мошенники выбирают какую-либо операцию, не вставляя при этом карту. Следующий в очереди клиент вводит ПИН-код, после чего предыдущая операция автоматически завершается за счет денег пострадавшего.
Последние новости
Стал известен соперник сборной России по полуфиналу чемпионата мира по хоккею Сборная России обыграла США и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею Нефть обвалилась
Комментарии7
Личный счет , Тинькофф банк , Сбербанк России , Промсвязьбанк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян предупредили о быстром росте цен
Евро предрекли скорое падение
США проигнорируют главный экономический форум России
Лукашенко уколол Россию казахской нефтяной иглой14
Минфин назвал «кормящие» бюджет регионы
Видео
01:50
Миллиардеры с пеленок: самые богатые наследники России
Компании Статьи
01:59
Чужая нефть: на кого Минск променял Москву
Экономика Статьи
Россия оценила «удар» Крымского моста по Украине
Экономика
00:34
Кремлю задали вопрос о реформе ПФР
Экономика
01:16
Озадачила аналитиков: Росстат отозвал статистику
Экономика Рынки
«Больше не пишите»: Лукашенко вывели из себя
Экономика
03:41
Ход конем: Россия переходит на евро
Экономика Статьи
Украина приостановила транзит нефти в ЕС
Экономика
03:02
Кремль высказался о планах Белоруссии по нефти
Экономика
03:02
Белоруссия нашла замену российской нефти
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение