Совсем скоро: выплаты пенсий превысят поступления

Эльвира Набиуллина в Глава Центробанка интервью «Известиям» рассказала, когда в России выплаты пенсий превысят поступления в соответствующий фонд. По подсчётам экспертов, это случится уже через несколько лет.

Руководитель Банка России отметила, что превышение выплат над поступлениями произойдёт в связи с мораторием на пенсионные накопления по прежней системе.

«По нашей оценке, это произойдет в 2025 году. Но важно отметить, что никаких проблем для пенсионеров это не повлечет», — подчеркнула Набиуллина.

По её словам, эксперты Центробанка, отслеживают «ликвидность и срочность активов», а основная нагрузка по выплате пенсий в результате ляжет на плечи негосударственных пенсионных фондов.

«Фонды справятся со своими обязательствами», — резюмировала глава ЦБ.

Набиуллина также заявила, что в Центробанке настаивают на введении системы индивидуального пенсионного капитала, согласно которой каждый работающий россиянин будет ежемесячно отчислять в пользу пенсионного накопления 6% от зарплаты. По подсчётам экспертов Банка России, это позволит увеличить ежегодный прирост накоплений на сумму около 2 трлн рублей.