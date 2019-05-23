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Совсем скоро: выплаты пенсий превысят поступления 

Рамблер + ещё 4 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью «Известиям» рассказала, когда в России выплаты пенсий превысят поступления в соответствующий фонд. По подсчётам экспертов, это случится уже через несколько лет.
Руководитель Банка России отметила, что превышение выплат над поступлениями произойдёт в связи с мораторием на пенсионные накопления по прежней системе.
«По нашей оценке, это произойдет в 2025 году. Но важно отметить, что никаких проблем для пенсионеров это не повлечет», — подчеркнула Набиуллина.
По её словам, эксперты Центробанка, отслеживают «ликвидность и срочность активов», а основная нагрузка по выплате пенсий в результате ляжет на плечи негосударственных пенсионных фондов.
«Фонды справятся со своими обязательствами», — резюмировала глава ЦБ.
Набиуллина также заявила, что в Центробанке настаивают на введении системы индивидуального пенсионного капитала, согласно которой каждый работающий россиянин будет ежемесячно отчислять в пользу пенсионного накопления 6% от зарплаты. По подсчётам экспертов Банка России, это позволит увеличить ежегодный прирост накоплений на сумму около 2 трлн рублей.
«Эта система позволит увеличить пенсии будущим пенсионерам», — заключила Набиуллина.
Комментарии
Личный счет , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России , газета "Известия"
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