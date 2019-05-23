«Тарифы ЖКХ могут быть выше в четыре раза»

Платежки ЖКХ для россиян — это ребус, который невозможно разгадать. Большинство не понимает, как формируются тарифы за оказываемые, зачастую некачественно, услуги, а главное, — почему за них нужно столько платить. В реальности размер платежа зависит от множества факторов: от географических особенностей региона до банальной жажды наживы управляющей компании. Однако есть и другая сторона медали — отрасль в упадке, обслуживающие россиян мощности находятся в критическом состоянии, поэтому реальные платежи за ЖКХ должны быть значительно выше. Сложное уравнение с потенциально простым решением — в материале «Ленты.ру».

Сотрясая воздух

Россияне регулярно переплачивают за услуги ЖКХ более чем вдвое, во всяком случае в этом убежден глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев . По его словам, из-за проблем в законодательстве «граждане в большинстве своем по большей части коммунальных позиций давно платят больше ста процентов себестоимости».

«Все эти разговоры, что мы какие-то там убогие и недоплачиваем этим коммунальным монстрам, — это все чушь собачья», — уверен Артемьев.

Сложившуюся ситуацию он объясняет «хулиганством» на региональном уровне.

В настоящий момент тарифы ЖКХ рассчитываются по специальным формулам. В них закладывают стоимость топлива, затраты на производство ресурсов, ремонт, эксплуатацию и прочие расходы. Каждый год правительство определяет на федеральном уровне максимальный порог, до которого можно поднять цены, последние несколько лет он держится на уровне инфляции (в этом году — это примерно четыре процента). Но окончательную стоимость ЖКХ для потребителей утверждают местные власти, которые имеют право повышать тарифы выше установленного уровня, если это, как оговаривается в законе, «экономически обосновано».

ФАС утверждает, что зачастую регионы злоупотребляют своим правом и устанавливают завышенные расценки. Эксперты ЖКХ, опрошенные «Лентой.ру», в свою очередь полагают, что тарифы могут быть неправильно рассчитаны в любую сторону и чаще бывают, наоборот, занижены.

«Мне регулярно приходится пересчитывать тарифы по жалобам. Я скажу непопулярную вещь, но очень часто они значительно занижены», — рассказал президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера России, член наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Игорь Шпектор.

В качестве примера он вспомнил заниженные тарифы на вывоз мусора на Алтае.

«Я писал губернатору Алтая, что он принял чисто популистское решение, которое развалит предприятия, — или не будут вывозить, или закончится сортировочным комплексом, но мусорного полигона не будет. Я сам пересчитал — там не 36 рублей, а от 76 до 80 рублей должно быть. Надо хотя бы набраться смелости посчитать и показать правительству, пусть государство задумается, как компенсировать», — рассказал Шпектор.

Руководитель департамента по связям с общественностью Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ) Роман Ступаченко сообщил «Ленте.ру», что четырехпроцентный индекс повышения платы за коммунальные услуги, «в который "зашито" все: от операционных затрат до инвестиционных программ развития предприятия, аварийных работ», сдерживает развитие ЖКХ. Эти деньги не покрывают потребности отрасли, стремительно приходящей в упадок. Чистый убыток от основной деятельности за 2017 год в водоснабжении и водоотведении составляет 8,75 миллиарда рублей, за 3 квартал 2018 года — 5,73 миллиарда рублей.

«Экспертные оценки показывают, что более 76 процентов водопроводных организаций сегодня являются убыточными», — сообщил представитель РАВВ.

По мнению экспертов, глава антимонопольной службы несправедливо обвинил регионы в «хулиганстве». «Рискованное и довольно странное заявление руководителя ФАС растревожило всех, но само-то находится в зоне популизма», — сообщил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по общественному контролю Артем Кирьянов. Шпектор высказался еще жестче: «Выступление руководителя ФАС — полнейшая чушь, никакого права так говорить он не имел, это популизм».

Не все так однозначно

Как отмечается в письме, направленном ФАС в Государственную Думу (есть в распоряжении «Ленты.ру»), «сложившееся в последние 20 лет тарифное законодательство привело к дисбалансам в регулировании тарифов», при этом конечным потребителям сложно самостоятельно пересчитать тарифы, что мешает общественному контролю. ФАС настаивает, что гражданам трудно объяснить, почему счета так сильно различаются, поэтому в обществе растет социальная напряженность.

Проанализировав тарифы ЖКХ, принятые на 2019 год, антимонопольщики обнаружили, что разница между минимальным и максимальным платежом в России может составлять: в сфере теплоснабжения — 7,4 раза; в сфере водоснабжения — 40,6 раза; в сфере водоотведения — 55,1 раза. В 2018 году ФАС проверила, как органы исполнительной власти 10 регионов регулируют цены в ЖКХ. Всего проанализировали 3931 тариф, оказалось, что их завысили в общей сложности на 17,51 миллиарда рублей. Это на 235 процентов больше, чем в 2017 году, тогда переплата составила 7,46 миллиарда рублей. По сообщению антимонопольной службы, благодаря проверке тарифы удалось опустить до экономически обоснованного уровня и таким образом снизить финансовую нагрузку на население.

Например, в Санкт-Петербурге 20 организаций города применяли тарифы, не установленные законодательством, — цену для граждан компании назначали самовольно и нередко завышали. После того как вмешалась антимонопольная служба, расценки удалось снизить на 25 процентов. Служба по тарифам Астраханской области необоснованно завысила тарифы на вывоз мусора на 75 миллионов рублей. При этом она не исполнила предписание ФАС и пыталась обжаловать его в Арбитражном суде Москвы, который встал на сторону ведомства. В Карелии обнаружили двукратное завышение тарифов за электричество и до 15 процентов на вывоз мусора, в Иркутской области — до 10 процентов за электричество, в Камчатском крае стоимость услуг по передаче электрической энергии завышали до 40 процентов.

В ФАС считают, что обычно тарифы завышают из-за «субъективных факторов», но различия могут иметь и объективные причины.

«Россия включает в себя почти все климатические зоны — от жаркой субтропической до ледяной арктической — с огромным разнообразием температурных режимов, рельефов и так далее. Все это имеет прямое влияние на стоимость эксплуатации, модернизации инфраструктуры и нового строительства. Поэтому сравнивать тарифы водоканалов крайних географических точек севера и юга, а также запада и востока, некорректно», — пояснил Ступаченко.

Бесполезный эталон

Повышать тарифы выше установленного на федеральном уровне максимального значения местным властям позволяют федеральный закон «Об электроэнергетике» и постановление правительства России от 30 апреля 2014 года № 400. По оценке ФАС, регионы активно пользуются своим правом. Так, в 2015 году тарифы выше федерального максимума подняли 1126 муниципальных образований, в 2016 году — 1423, в 2017 — 826, в 2018 — 498, в 2019 — по данным на апрель 614 (количество нарушений продолжает расти, отмечают антимонопольщики).

Сейчас ведомство старается эту практику пресечь. В частности, ФАС подготовила поправки в федеральный закон «Об электроэнергетике», согласно которым региональные власти должны согласовывать повышение тарифов выше федерального максимума с ведомством (сейчас они могут это сделать самостоятельно). Законопроект уже одобрен правительством России и внесен в Госдуму. Параллельно разработан проект изменений в акт правительства России, который позволит повышать предельные размеры тарифов ЖКХ только ради привлечения инвестиций — а именно, реализации концессионных соглашений и исполнения инвестиционных программ.

Также подготовлен законопроект «Об основах государственного регулирования цен (тарифов)», который вводит «эталонный» принцип формирования тарифов. Это было сделано во исполнение поручения президента Владимира Путина , который летом прошлого года дал задание правительству «принять решения, направленные на совершенствование тарифного регулирования в энергетике и ЖКХ». Власти планируют забрать полномочия по утверждению тарифов у местных властей и вместо этого рассчитывать на федеральном уровне эталон, который нельзя будет превышать.

ФАС уже утвердила методику расчета эталонов для поставщиков электроэнергии, по оценкам ведомства, благодаря ей потребители смогут сэкономить за три года 12,7 миллиарда рублей. Изначально планировалось взять в качестве эталона нижний предел цен. Но после критики со стороны профессионального сообщества было решено применить специальную методику, в которой учитывается целый ряд показателей, связанных с затратами на производство. Однако правительство столкнулось с серьезной проблемой, в частности, оказалось, что для создания эталонного тарифа в сфере теплоснабжения у властей вообще нет никакой релевантной информации и данных, на основании которых возможно создать эталонный тариф.

Представители Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ) разглядели в «эталонных тарифах» «концептуальные и критические» проблемы, которые не позволят их использовать. Они утверждают, что обеспечить достоверность входных данных просто невозможно — поскольку большинство показателей, учитывающихся при расчете таких тарифов, предприятия просто не собирают. При этом количество технико-экономических показателей, влияющих на различия в эталонной стоимости, сопоставимо с общим количеством предприятий в сфере водоснабжения (их, по оценке РАВВ, порядка 15 тысяч). По мнению Кирьянова, введение эталонных тарифов не имеет смысла.

«Расчет в среднем по больнице никогда не дает необходимых величин, хотя им можно долго забавляться», — иронизирует он.

При этом справедливая цена может оказаться значительно выше той, к которой привыкли россияне. Кирьянов утверждает, что тех денег, которые отрасль собирает сейчас — ничтожно мало. На эти деньги невозможно модернизировать сферу — максимум эти суммы позволят поддерживать и обслуживать то, что уже есть.

«Уровень тарифов определяется политически и сегодня далек от реальности. Если бы мы жили без опоры на социальную политику в ЖКХ, то наши тарифы были бы выше минимум в три-четыре раза», — полагает Кирьянов.

Шпектор уверен, что тарифы надо правильно посчитать и поднять на справедливый уровень.

«Отдельный вопрос, что делать гражданам, у которых нет достаточных средств? Я буквально недавно говорил заместителю председателя правительства Виталию Мутко, нужно решать социальные вопросы», — считает он.

Шпектор настаивает, что повышать надо так, чтобы большая часть смогла позволить себе эти тарифы. Для уязвимых слоев населения необходимо либо вводить пониженные тарифы, например 10 процентов от дохода, либо увеличивать субсидии из федерального бюджета, так как регионы позволить себе подобного не смогут.

Ради наживы

Счета увеличиваются не только потому, что региональные власти решают повысить тарифы до экономически обоснованных. По данным прокуратуры, переданным «Ленте.ру», предприятия ЖКХ и управляющие компании завышают тарифы и без разрешения местных властей, что зачастую является уголовным преступлением. Например, в ряде регионов (республики Адыгея, Алтай, Башкортостан, Волгоградская, Мурманская, Нижегородская, Новосибирская области, Москва, Санкт-Петербург и другие) собирали дополнительные платежи, не предусмотренные действующим законодательством. В Саратовской области прокуроры добились перерасчета неправомерно начисленной платы за ЖКХ на сумму 63 миллиона рублей.

В поселке Чебсара Волгоградской области задрали тарифы на тепло на сумму 1,99 миллиона рублей. По итогам проверки виновное лицо привлекли к административной ответственности по статье «Обман потребителей». Также было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». В городе Бородино Красноярского края управляющая компания в период с октября 2016 года по декабрь 2017 года не вывозила мусор, но собрала за эту услугу 106 тысяч рублей. Сейчас там идет доследственная проверка по статье «Мошенничество». Нарушения законодательства, регламентирующего установление тарифов в сфере обращения с мусором, выявлены прокуратурой также в республиках Татарстан, Саха (Якутия), Чувашской Республике, Пермском крае, Иркутской, Сахалинской областях и других регионах.

В Москве по материалам проверки Тушинской межрайонной прокуратуры возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности». УК там завысила тарифы за отопление в 13 домах, объем переплаты превысил 9 миллионов рублей. Управляющие компании, как выяснила прокуратура, предоставили несвоевременные и некачественные услуги в целом ряде регионов (Кабардино-Балкария, Пермский, Приморский края, Белгородская, Брянская, Волгоградская, Московская, Новосибирская области, Санкт-Петербург и другие). Например, прокурорам в Новосибирской области удалось добиться от управляющих организаций надлежащего содержания общего имущества в 106 многоквартирных домах, в 500 домах крыши и фасады были очищены от снега и наледи только после вмешательства надзорных органов. 47 человек в результате привлекли к административной ответственности.

«Практически каждому человеку приходилось сталкиваться со злоупотреблениями в ЖКХ», — считает Кирьянов.

По его словам, государство уже потратило много усилий и денег, чтобы работа в сфере ЖКХ становилась лучше. За соблюдением прав собственников следят надзорные органы, но преступления по-прежнему частое явление.

«Выход из этой ситуации лежит в сфере законодательного регулирования. Надо усиливать регулирование: лицензирование должно быть пожестче, компаний должно быть поменьше, выход на рынок должен быть сложнее», — считает он.

Платежки за ЖКХ — это загадка, которая остается непонятной для большинства россиян. Большинству по-прежнему кажется, что тарифы слишком высоки, на практике же может оказаться совсем по-другому. Цены зависят от множества факторов: климата, географических особенностей, производственных расходов. Многие предприятия ЖКХ убыточны, а коммунальные сети порой находятся в критическом состоянии. Многочисленные предложения, скорее всего, кардинально ситуацию не изменят — они просто не могут этого сделать, так как радикально не меняют систему с многолетними проблемами.