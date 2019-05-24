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ЦБ сообщил о росте притока рублевых вкладов 

Российская Газета + ещё 2 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Приток рублевых вкладов населения в российских банках ускорился.
В апреле, по данным ЦБ, рост составил 2,6 процента. В результате доля вкладов в рублях в общем объеме депозитов физлиц увеличилась до 78,9 процента (78,5 процента на начало 2019 года).
Приток валютных вкладов, напротив, замедлился до 0,5 процента. На 1 мая доля таких депозитов составляла 21,1 процента против 21,5 на начало года.
Между тем, банки продолжают снижать ставки по вкладам в национальной валюте. По итогам второй декады мая, средняя максимальная процентная ставка по рублевым депозитам в топ-10 кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов населения, опустилась до 7,45 процента — минимума 2019 года.
Потенциал для роста ставок по вкладам исчерпан, отмечает регулятор. С ним согласны и эксперты. Теперь банки будут привлекать вкладчиков дополнительными условиями по уже открытым вкладам и предложениями по смежным продуктам.
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Комментарии
Личный счет , Центральный банк России
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